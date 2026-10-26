No Sky90, o jogador com mais partidas pela seleção alemã afirmou, na noite de domingo, que o atacante do VfB Stuttgart talvez esteja um pouco travado por causa de sua nova responsabilidade como capitão da equipe.

"Pelo menos é o que parece, porque ele já não joga com a mesma leveza. Perdeu o sorriso. Talvez esteja pensando demais", afirmou Matthäus. Embora tenha defendido que não se tire a faixa de capitão de Undav de imediato, ele ponderou: "Mas talvez isso não tenha feito bem a ele, porque está preocupado demais consigo mesmo."

Undav, que assumiu a função de capitão do meio-campista Atakan Karazor nesta temporada, atravessa uma pequena queda de rendimento. Em 11 jogos oficiais, somando todas as competições de 2026/27, o jogador de 30 anos marcou apenas um gol. Na Bundesliga, ainda não balançou as redes em sete partidas.

Isso também ajuda a explicar por que o Stuttgart ocupa apenas a 15ª posição na tabela. Em sete jogos até agora, a equipe somou somente seis pontos e perdeu por 2 a 3 na última rodada para o Borussia Mönchengladbach, que até então era o lanterna e ainda não havia pontuado.

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O que vem pela frente para Deniz Undav e o VfB Stuttgart?

A derrota para o Gladbach foi "mais um golpe" para Undav e o VfB, segundo Matthäus. "É claro que muita coisa se passou pela cabeça dele nos últimos dois anos. De onde ele veio? O que conquistou? Toda a Alemanha fala dele: o salvador, que marca os gols pela Alemanha para levá-la ao título mundial. E então, de repente, capitão. Foi muita coisa para ele assimilar."

Como capitão, Undav agora tem "uma responsabilidade especial pela equipe. Não tanta quanto um treinador, mas, como capitão, você tem questões que podem distraí-lo daquilo que fez bem durante anos", explicou Matthäus.

Stuttgart e Undav enfrentam o SC Paderborn pela Copa da Alemanha na quarta-feira. No sábado seguinte, a equipe do técnico Sebastian Hoeneß visita o Bayer 04 Leverkusen pela Bundesliga.