O belga de 21 anos chega do Ajax de Amsterdã e reforça o ataque parisiense. Segundo informações, Godts custa 45 milhões de euros, mas a quantia ainda pode subir para até 55 milhões por meio de diversos bônus. Com isso, Godts é a saída mais cara do Ajax desde Antony, que foi para o Manchester United em 2022 por 95 milhões.

Godts se transferiu em 2023 das categorias de base do KRC Genk para Amsterdã por um milhão de euros. Pouco depois, estreou entre os profissionais aos 17 anos e, na temporada passada, se tornou titular incontestável pela ponta esquerda. Em 44 partidas oficiais, Godts somou 17 gols e 15 assistências.

No PSG, ele assinou contrato até 2031 e receberá a camisa 22. "Estou incrivelmente orgulhoso de me juntar a um dos melhores clubes do mundo", disse Godts em um comunicado à imprensa. "Mal posso esperar para vestir essas cores e conhecer o Parc des Princes e sua torcida. Vou dar tudo para retribuir em campo a confiança que o presidente Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos e o técnico Luis Enrique depositaram em mim."

PSG: Bradley Barcola vai se transferir agora para o Liverpool?

Imediatamente antes do anúncio da transferência de Godts, o PSG já havia confirmado a contratação do campeão mundial espanhol Ferran Torres. O jogador de 26 anos chegou do Barcelona por 45 milhões e também assinou até 2031.

Graças a esse golpe duplo, Bradley Barcola agora provavelmente conseguirá sua transferência desejada para o Liverpool. O ponta de 23 anos poderia render ao PSG mais de 100 milhões de euros e, assim, refinanciar de imediato as transferências de Godts e Torres.

Antes disso, o PSG já havia contratado o ponta-direita Maghnes Akliouche (24), por 50 milhões, vindo do Monaco, o lateral-esquerdo Lucas Digne (33), por sete milhões, vindo do Aston Villa, e o ponta-direita Khalil Ayari (21), por 1,5 milhão, vindo do Stade Tunisien.