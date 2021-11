Com inflamação no joelho, Bruno Henrique inicia tratamento mas não preocupa para a final da Libertadores

Bruno Henrique não teve lesão detectada. O jogador, que sentiu dores no joelho durante a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians na última quarta-feira (17) e seguirá tratamento no departamento médico para estar 100% diante do Palmeiras, na final da Copa Libertadores.

Segundo avaliação, as dores no local são fruto do desgaste ao longo da temporada, que se transformou numa tendinite simples. Sendo assim, Bruno Henrique vai seguir planejamento traçado pelo DM e deve ficar de fora contra Internacional e Grêmio, mas à disposição no dia 27.

O Flamengo viaja nesta sexta-feira (19), para Porto Alegre e não retorna mais ao Rio de Janeiro. O time carioca enfrenta o Internacional no sábado (20), e o Grêmio, na terça-feira (23). Logo depois, viaja para Montevidéu, palco da final da Copa Libertadores.

O Flamengo é esperado no Uruguai no dia 24 para seguir programação da Conmebol. Os comandados de Renato Gaúcho vão realizar três treinos na capital. Dois deles acontecerão nas instalações do Penãrol. Um dia antes da final, o time carioca fará reconhecimento do gramado do estádio Centenário, campo da grande decisão.