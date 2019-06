Com Hazard, Real Madrid quer superar apresentação de Cristiano Ronaldo

Clube espanhol acredita que pode colocar mais de 70 mil pessoas no Santiago Bernabéu nesta quinta-feira (13), quando Hazard será apresentado

O espera um evento maior até que a apresentação de Cristiano Ronaldo no primeiro contato de Eden Hazard com o torcedor, marcado para esta quinta-feira (13).

O clube acredita, de acordo com o jornal Marca, da , que é possível ter mais de 70 mil pessoas no Santiago Bernabéu para recepcionar o craque belga. Com o intuito de fazer uma apresentação de gala, a cúpula marcou o encontro às 14h (de Brasília) - serão 19h no horário local. A ideia é que todos estejam à disposição para comparecer no local.

O presidente Florentino Pérez desembolsou 100 milhões de euros (R$ 435,9 milhões na cotação atual) para tirar o craque do , da .

A contratação, mais cara da história do clube, se assemelha às feitas pelo clube no fim da década passada, quando anunciou nomes como Kaká, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo.

O último reforço que fez o estádio do clube ficar lotado foi James Rodríguez, hoje no de Munique. Em 2014, foram 45 mil pessoas ao local para assistir ao colombiano que havia recebido o prêmio de melhor da 2014, disputada no .

As apresentações com maior presença de público:

1) Cristiano Ronaldo - 70 mil

2) Kaká - 50 mil

3) James Rodríguez - 45 mil

4) Benzema - 30 mil

5) Bale - 30 mil