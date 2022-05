Com Haaland, Guardiola e o Manchester City irão mesmo mudar de estilo?

Pep Guardiola e Erling Haaland não se encaixam naturalmente. Um é afiado com uma compreensão quase binária do futebol: marcar gols da maneira mais rápida e direta possível. O outro é um homem de detalhes e nuances em uma escala que o esporte nunca viu antes; um estrategista que exige que a bola seja movida em padrões meticulosos muito antes de os pensamentos se voltarem para enfiá-la na rede.

Em um nível básico, Haaland é um homem de transições de ataque e de cobrança de pênaltis com uma habilidade relativamente limitada fora das áreas tradicionais de centroavante, enquanto Guardiola exige exatamente o oposto de seu número nove.

Mas essa é apenas uma leitura. Uma análise tática mais profunda sugere que Haaland pode se adaptar a Guardiola e Guardiola pode se adaptar a Haaland. As duas ideias podem se fundir para tornar tanto o jogador quanto o clube mais letais.

A crítica de que Haaland não se encaixa nos falsos nove estilos do City até 2021-22 é redundante. Guardiola nunca quis jogar assim, (daí sua longa busca por Harry Kane no verão passado) e com razão.

O Manchester City pode ser culpado por jogar muito devagar, principalmente quando confrontado com um adversário forte defensivamente. Com um falso nove adicionando ainda mais volume ao meio-campo central, eles têm jogado muito na frente da oposição, principalmente em partidas em que perderam pontos contra Southampton, Crystal Palace e Tottenham.

Em outras palavras, o City muitas vezes tem muitos jogadores fazendo a mesma coisa no espaço de "camisa 10", e é digno de nota que Sergio Aguero foi capaz de se destacar sob Guardiola, apesar de nunca ter aprendido totalmente como ligar o jogo ou pressionar agressivamente.

Há jogadores mais do que suficientes do City cercando o oponente para permitir que Haaland entre e saia um pouco.

Desde a saída de Leroy Sané, o City perdeu muito sua capacidade de entrar atrás de uma defesa profunda, e em Haaland eles contrataram o melhor jogador do mundo em cronometrar esse tipo de corrida. Além disso, esse movimento tirará as defesas de sua forma compactada, ajudando outros a entrar em posições criativas.

É igualmente importante lembrar que, apesar da crença popular, Guardiola não é um treinador dogmático com uma forma específica de jogar. Seus times de Barcelona, ​​Bayern de Munique e Man City jogaram de maneiras sutilmente diferentes entre si, já que Guardiola adapta sua estratégia às demandas da liga do país e ao estilo de jogador à sua disposição.

Famosamente em seus primeiros meses como técnico do Bayern, Guardiola repreendeu seus jogadores por jogarem muitos passes curtos uns para os outros. Eles tinham assumido que era isso que seu técnico queria. Em vez disso, ele disse para eles jogarem como o Bayern; como um time alemão.

Para dar um exemplo mais recente, não há nada na maneira como Kevin De Bruyne joga – avançando, desviando passes arriscados para a área, chutando de longe – que esteja de acordo com os supostos "guardiolismos".

Isso ocorre porque, embora Guardiola tenha ideias muito específicas sobre o jogo posicional e para onde passar, esse é apenas o caso até o terço final - quando os jogadores têm a liberdade de improvisar e trabalhar seus próprios padrões.

Consequentemente, o City se adaptará a Haaland. Os jogadores criativos da equipe vão adorar ver essas corridas e vão alimentar Haaland com a bola sempre que puderem. Eles vão trabalhar a bola de novas maneiras porque, finalmente, terão a opção de liberar alguém para o gol.

De Bruyne e Bernardo Silva, em particular, mudarão o estilo de jogo do City apenas o suficiente para acomodar o jogador de 21 anos.

Mas Haaland, é claro, terá que encontrá-los no meio do caminho. Ele vem melhorando constantemente seu jogo fora da área nos últimos anos, registrando melhores números em termos de passes, ligando o jogo e pressionando pela frente.

Haaland, no entanto, não precisará se tornar tão adepto quanto Phil Foden em áreas mais profundas para trabalhar em uma equipe de Guardiola. Muitos dos desarmes que o Man City consegue com sua pressão forte, por exemplo, podem ser feitos por outros – para depois liberar Haaland por trás. Mas ele precisa fazer muito melhor do que tem feito nos últimos dois anos, mesmo levando em conta as diferentes demandas táticas do Borussia Dortmund.

Guardiola antecipa claramente que um jogador jovem e inteligente como Haaland tem a capacidade de adaptar seu jogo e aprender as cordas. Muito provavelmente, o internacional da Noruega fará exatamente isso, mas é curioso notar que Guardiola desenvolveu recentemente o hábito de perseguir craques que não se encaixam instintivamente em sua filosofia.

Primeiro foi Jack Grealish, depois uma tentativa tardia de contratar Cristiano Ronaldo no final de agosto, e agora o City contratou Haaland logo depois que seu interesse em Paul Pogba foi divulgado recentemente.

Isso levanta a questão: Guardiola quer que jogadores como Haaland se adaptem aos seus métodos, ou há toda uma nova metodologia de Guardiola no horizonte?