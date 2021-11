Com Grêmio x Flamengo, primeiro turno chega ao fim a duas semanas do término do Brasileirão

Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (23), na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, a partida ainda é válida pela segunda rodada do primeiro turno, que deveria ter acontecido no dia 6 de junho.

E, agora, faltando pouco menos de duas semanas para o fim do campeonato, ou seja, quatro jogos, os times se enfrentam para, finalmente, encerrar este turno do Brasileirão.

Muitas das vezes em que os jogos no Brasil são adiados, os clubes e a CBF, organizadora da competição, ficam sem datas disponíveis para remarcar os jogos, como neste caso. De fato, a pandemia modificou o calendário do futebol brasileiro e, por isso, muitos clubes sofrem por jogar muitas vezes durante uma semana.

O motivo para que este jogo entre Grêmio e Flamengo ter sido adiado tem relação com jogadores convocados para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e também nos amistosos pré-olímpico. Na ocasião, o time Rubro-negro contou com sete desfalques por convocação.

Para efeito de comparação, o Flamengo chegará aos 70 jogos na temporada - sem contar final de Libertadores e os jogos restantes do Brasileirão - já o Chelsea, clube campeão da Liga dos Campeões na temporada passada, terminou a época passada com 59 jogos.

Dito isso, o assunto que sempre está em debate é o calendário do futebol brasileiro, que sofre com muitos jogos e que não para durante a Data Fifa. Ainda assim, não teremos uma perspectiva de melhora em curto prazo, já que por conta Copa do Mundo de 2022, que acontece entre novembro e dezembro, o jogos no Brasil serão adiantados na próxima temporada.

Fato é que o jogo, que acontece em Porto Alegre nesta quarta, terá uma pitada de emoção, já que o Mengão entrará com seu time reserva pensando na final da Libertadores, e o Grêmio vai com força máxima para emendar sua terceira vitória seguida e se distanciar da zona da degola.

E, finalmente, teremos a chance de ver o primeiro turno do Brasileirão com todos os jogos completos, apesar de acontecer duas semanas antes do fim da competição.