Com gol do brasileiro David Neres nos acréscimos, Ajax é campeão da Copa da Holanda

Atacante, ex-São Paulo, saiu do banco de reservas para decretar a vitória por 2 a 1

David Neres, atacante do Ajax, saiu do banco para marcar o segundo e decisivo gol da vitória. Aos 46 minutos do segundo tempo, o brasileiro de 24 anos garantiu o 2 a 1 contra o Vitesse e o Ajax levantou a taça da Copa KNVB (Copa da Holanda).

“Lutamos até o final e felizmente conseguimos o título. Estou muito feliz por ter feito o gol, mas o que mais importa foi termos conquistado o campeonato para coroar o trabalho de todos”, afirmou David Neres.

No Estádio De Kuip, o Ajax marcou com Ryan Gravenberch, aos 23 minutos do primeiro tempo, mas sete minutos depois, Loïs Openda empatou. O brasileiro marcou história e foi o primeiro a marcar em uma final desta competição desde Wamberto, em 2002, também pelo Ajax.

O também brasileiro Antony também atuou pelo time holandês. Foi ele, inclusive que deu lugar a David Neres, no final do jogo. Em menos de 5 minutos, David Neres aproveitou cruzamento na área e finalizou de esquerda.