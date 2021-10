Com gol de Puskas, Salah voa no Liverpool e ganha coro de 'melhor do mundo'

Atacante dos Reds marcou um belo gol na vitória sobre o Watford; são nove gols nas últimas oito partidas

Em dia de hat-trick de Roberto Firmino, quem chamou a atenção na goleada do Liverpool contra o Watford por 5 a 0 foi Mohamed Salah. O egípcio anotou um golaço para os Reds, confirmando a boa fase na temporada 2021/22 e se credenciando para buscar prêmios individuais no ano.

Salah fez o quarto gol do Liverpool em uma linda jogada individual, se livrando da marcação de três defensores dentro da grande área, deixando um deles no chão, e finalizou com muita categoria para o fundo das redes. Não é exagero dizer que este gol pode render uma indicação ao Prêmio Puskas, da Fifa. O camisa 11 dos Reds também deu uma assistência na partida. O desempenho fez com que fãs pedissem o egípcio como melhor do mundo.

Embora não seja um dos favoritos ao título da Bola de Ouro, sendo o 18º colocado no atual Power Ranking da Goal, a fase do atacante não pode ser ignorada. São nove gols nos últimos oito jogos do Liverpool - Salah marcou em todos eles.

⚽ vs Chelsea

⚽ vs Leeds

⚽ vs Milan

⚽ vs Palace

⚽ vs Brentford

⚽⚽ vs Porto

⚽ vs Man City

⚽ vs Watford



Oito jogos consecutivos marcando gols.



O golaço de Salah foi especial por mais um motivo. O jogador chegou a marca de 104 gols na Premier League, se igualando a Didier Drogba como jogador africano com mais gols na história do Campeonato Inglês. Destaque também para Sadio Mané, que também balançou as redes contra o Watford e se tornou o terceiro atleta nascido na África a anotar 100 gols na Premier League (justamente Salah e Drogba são os outros dois que conseguiram tal feito).

Indicado ao prêmio da France Football, Salah saberá se ganhou ou não a Bola de Ouro no dia 29 de novembro, quando o troféu será entregue. Mas se depender de seus fãs, o "Faraó" já merece a premiação.

