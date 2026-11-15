Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, marcou de pênalti o gol do 1 a 0 para os Three Lions no jogo da Liga das Nações na Espanha e, com isso, igualou um recorde de longa data.

Com o gol fora de casa, o jogador de 33 anos se tornou apenas o segundo atleta da história da seleção inglesa a marcar pelo menos uma vez em sete partidas consecutivas como visitante.

Antes dele, apenas Tom Finney havia conseguido o feito. O ex-jogador de ataque alcançou essa sequência entre setembro de 1946 e maio de 1948.

Para Kane, os dias de momentos especiais continuam. Recentemente, antes da vitória por 2 a 1 sobre os croatas no estádio de Wembley, em Londres, o atacante do Bayern foi homenageado pela conquista do Ballon d'Or na presença do príncipe William, herdeiro do trono inglês, e do lendário goleiro Peter Shilton. Nas arquibancadas, os torcedores celebraram a homenagem com uma coreografia de grandes proporções.

Publicidade Publicidade

A eleição de Kane como melhor jogador do mundo pôs fim a um longo jejum para o futebol inglês: antes do artilheiro, o último a levar o prêmio para o berço do futebol havia sido Michael Owen, em 2001.

Getty Images

Mais jogos pela Inglaterra: quem o recordista Harry Kane superou?

Ao entrar em campo contra os croatas, Kane disputou sua 126ª partida pelos Three Lions e superou o então líder Shilton, que havia mantido o recorde por décadas. Kane disse depois: "Acho que é um dos maiores marcos da minha carreira."

A imprensa inglesa e internacional também exaltou o vencedor do Ballon d'Or. O Daily Mail escreveu, por exemplo: "Kane merece um lugar no Hall da Fama do futebol porque é um dos atacantes mais letais da história. Ele merece esse lugar pela humildade que demonstra e por sua dedicação a melhorar constantemente." O jornal suíço Blick perguntou: "Quando ele será nomeado cavaleiro?"