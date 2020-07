Com gol de Fábio e Marcelo Moreno no gol, live de rachão do Cruzeiro faz sucesso na web

Clube celeste decidiu transmitir treino descontraído pelo Youtube, e torcedores já estão pedindo mudanças na escalação da equipe

O transmitiu ao vivo pelo Youtube neste sábado o Rachão Cinco Estrelas. Como o nome já indica, a partida foi disputada em clima de descontração e acabou se tornando um dos assuntos mais comentados no Twitter.

O elenco do time celeste foi dividido em dois times, e os técnicos foram os mascotes do clube.

Fala, Nação Azul!

Estamos definidos para disputar o Rachão 5 Estrelas!

Confira na thread as escalações dos #TimeRaposão #TimeSalomé e vamos comemorar juntos esse dia histórico!

⠀#LiveDoRachão pic.twitter.com/LCCOHQkFvn — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) July 18, 2020

Com a bola rolando, o time Raposão acabou vencendo o Salomé por 4 a 3, com dois gols do zagueiro Cacá, eleito o melhor em campo, um gol e uma assistência do goleiro Fábio, em manhã de atacante, e até defesas de Marcelo Moreno, que viveu um dia de goleiro.

A torcida, que pôde até participar da montagem das equipes em votação, aprovou a iniciativa do clube e tirou conclusões inusitadas após assistir ao rachão.

Depois desse Rachão meu novo time titular é esse:



Marcelo Moreno

Daniel Guedes

Arthur

Léo

Giovanni

Jean

Jadsom

Maurício

Régis

Cacá

Fábio — CABULOSO DE MINAS 🇫🇲 (@cabulosodemg) July 18, 2020

fábio 1 gol e 1 assistência em 2020 já passou o atacante Roberson — samuel (@cecsamueI) July 18, 2020

Fábio fazendo gol, Moreno defendendo, Cacá metendo dois gols, e até gol do João Lucas, teve de tudo na #LiveDoRachão!!! Bacana demais, muito boa a transmissão, queremos mais Rachão 😂😂😂😂😂😂 — Paulo Julian (@PauloJulian98) July 18, 2020

Gol do Fabio OK

Defesa do Marcelo Moreno OK

Trending Topics OK

Doação OK#LiveDoRachão pic.twitter.com/9IzCSLcppM — Benny the Dog (@RealBennytheDog) July 18, 2020

O Cruzeiro está se preparando para o retorno do . No próximo dia 26, domingo, a equipe celeste enfrenta o URT.