Com gol brasileiro, Aston Villa vence na Premier League pela primeira vez em 42 meses

Última vitória do time de Birmingham havia acontecido em fevereiro de 2016. Na ocasião, time venceu o Norwich City, pela 25ª rodada da Premier League

O voltou a vencer uma partida de Premier League. A equipe bateu o , na tarde desta sexta-feira (23), com gol do brasileiro Wesley Moraes e encerrou um jejum de 42 meses. Antes do triunfo por 2 a 0, o time havia vencido o City em 6 fevereiro de 2016 pelo mesmo placar.

O time de jogou o Campeonato Inglês pela última vez na temporada 2015/2016. Desde então, passou por três temporadas na Championship - segunda divisão do país. A volta ocorreu em 2019/2020.

Além dos 42 meses de jejum, o Aston Villa ficou 15 jogos sem sentir o gosto do triunfo no torneio nacional - foram 14 derrotas e um empate neste período. Em 2015/2016, quando foi rebaixado, o time ficou 13 partidas na seca e conquistou somente um ponto. Em sua volta à elite do futebol inglês, o Villa perdeu para e Bournemouth nos primeiros jogos da temporada. No entanto, nesta sexta-feira, bateu o time de Richarlison e companhia.

Contratado por 22 milhões de libras, o brasileiro Wesley de Moraes fez o primeiro gol do time na vitória. Antes disso, ele defendeu as cores do Brugge, da .