Com futuro indefinido, Deyverson repercute na web por causa de nova tatuagem

Enquanto aguarda definição do Palmeiras sobre novo clube, atacante registrou nome de amigos na canela

Deyverson segue afastado dos gramados desde que seu período de empréstimo no acabou, mas o ex-atacante do virou assunto neste final de semana. O motivo: uma tatuagem, digamos, inusitada.

O jogador de 29 anos, que já tem diversos desenhos pelo corpo, desta vez decidiu homenagear um seleto grupo de 14 amigos e eternizou o nome de cada um em sua canela.

Após postar a nova tatuagem em uma rede social, o jogador rapidamente virou assunto na internet. Confira algumas reações abaixo:

Do crente ao ateu, ninguém explica o Deyverson pic.twitter.com/4D1Q8ZJUAj — Corredor Alviverde (@OficialCorredor) August 2, 2020

Se você não está na lista de amigos do Deyverson.

Boa gente não é.



Nós não estamos 😔 pic.twitter.com/vv7R0UBKRl — Joguei na SEP (@JogueinaSEP) August 1, 2020

O DEYVERSON TATUOU O NOME DE 14 AMIGOS NA CANELAKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/5D6Zk1lGsU — memes futebolisticos. (@Mfutebolisticos) August 2, 2020

14 amigos e não teve UM pra falar pro Deyverson não fazer isso? https://t.co/7YussnrMH0 — Bruno Magalhães (@brunera1914) August 2, 2020

Não to entendendo qual o proboema do DeYverson tatuar o nome dos amigos na canela



Tem gente que tatua dragão e nem é amigo do dragão — SERGIO, NÃO O GOLEIRO (@sergiosepsep) August 2, 2020

Deyverson tem contrato com o até junho de 2022. Com a camisa da equipe paulista, ele anotou 24 gols e deu sete assistências em 100 jogos. No entanto, expulsões e polêmicas anteciparam sua saída.

O jogador acabou sendo emprestado ao Getafe em janeiro deste ano. No clube espanhol, ele atuou em sete partidas e fez um gol. O vínculo terminou no fim de junho e não foi renovado.

A ideia do Palmeiras segue sendo negociar o atacante, que pode inclusive se reapresentar nos próximos dias no clube para manter a forma - as férias que ele ganhou após deixar o Getafe terminaram.

Recentemente, houve interesse do Tianjin Teda, da , mas o acordo não saiu. O novo possível destino de Deyverson é o , clube do qual Ronaldo Fenômeno é um dos donos, que pode levá-lo por empréstimo.