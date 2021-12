Com futebol parado, parceiro do Corinthians quer manter animação da torcida

A bola parou de rolar no Brasil nessa temporada de 2021 e a parceira do Corinthians, a Loucos por Ti do Tatuapé, que sempre teve ótima presença de público em dias de jogos, preparou uma programação especial com boa comida, comédia e música da melhor qualidade nesse final de ano.

“As pessoas estão precisando de descontração. E aqui, poderão ter tudo isso aliado ao nosso cardápio delicioso. Montamos uma série de eventos para que se divirtam bastante”, explica Eduardo Cabrera, proprietário licenciado pelo Corinthians da Loucos Por Ti.

No próximo dia 17 de dezembro, a partir das 21h, o local terá a noite da Comédia & Música, com a apresentação da dupla Marcelo Bressane e Flávio Bressane, os Lindauros, também como são conhecidos. A comédia ficará por conta de David Amatto.

Já no dia 22, vai ter samba da melhor qualidade com Wagninho Negritude e Toma Essa, a partir das 21h.

E para fechar o ano com muita alegria, no dia 30 de dezembro, a Loucos por Ti Steakburger do Tatuapé promove a Festa do Branco. Quem for ao evento vestindo branco ganhará uma cerveja já na entrada. A agitação fica por conta do Grupo Toma Essa.

Para participar dos eventos que seguirão todas as recomendações de segurança, é recomendado fazer a reserva pelo WhatsApp para garantir lugar.

Inaugurada em 2019, a Loucos Por Ti Steakburguer Tatuapé traz o clima do estádio para o torcedor corinthiano.

Serviço:

Programação de eventos Loucos Por Ti Steakburguer Tatuapé

Endereço: Rua Itapura, 777 - Tatuapé

Reservas pelo Whatts: (11) 2257-2402

Programação:

Dia 17 de dezembro: Comédia & Música: apresentação dos Lindauros e participação de David Amatto, a partir das 21h.

Couvert Artístico: R$10

Dia 22 de dezembro: Shows com Wagninho Negritude e Grupo Toma Essa, a partir das 21h.

Mais artigos abaixo

Couvert Artístico: R$20

Dia 30 de dezembro: Festa do Branco com show do grupo Toma Essa, a partir das 21h.

Couvert Artístico: R$10