O astro egípcio Mohamed Salah se juntou à concentração da seleção de seu país nesta terça-feira, em preparação para disputar os dois próximos confrontos contra o Malaui, pelas eliminatórias classificatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, nas primeiras etapas da nova fase sob o comando do técnico Ali Maher.
A Federação Egípcia de Futebol publicou, por meio de suas contas oficiais nas redes sociais, vídeos da chegada do capitão da seleção e de sua integração à concentração, onde ele apareceu em clima amistoso, trocando apertos de mão, abraços e sorrisos com Ali Maher, o novo diretor técnico do Egito, que fez questão de recebê-lo.
No mesmo contexto, a federação de futebol anunciou a realização de uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, no centro das seleções nacionais na cidade de Seis de Outubro, para apresentar Ali Maher e sua comissão técnica auxiliar à imprensa e revelar os detalhes de seu plano para a próxima fase.
O estádio Internacional do Cairo recebe a partida de ida no dia 13 de novembro, enquanto o jogo de volta será realizado no dia 17 do mesmo mês, no estádio Internacional Bingu, no Malaui, pela quarta rodada das eliminatórias.
A seleção do Egito está no Grupo 2 ao lado de Angola, Sudão do Sul e Malaui, e o Egito lidera a tabela de classificação com 4 pontos, superando por saldo de gols Angola, que ocupa a segunda posição, enquanto o Malaui está na terceira colocação com 3 pontos, e o Sudão do Sul permanece na última posição sem pontos.
A seleção egípcia havia iniciado sua caminhada nas eliminatórias com um empate sem gols diante de Angola fora de casa, antes de recuperar o equilíbrio com uma ampla vitória sobre o Sudão do Sul por 5 a 0.