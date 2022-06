Com Flamengo abrindo vantagem no topo, ranking de torcidas do Brasil é atualizado

Rubro-Negro carioca subiu 4% em relação a última pesquisa e segue na ponta, seguido por Corinthians, São Paulo e Palmeiras

Nesta terça-feira (14) foi divulgada uma pesquisa da Sport Track, em parceria com a XP, que indicou o tamanho das torcidas dos times brasileiros. Segundo os dados divulgados, o Flamengo se mantém com o maior número de torcedores do Brasil.

No levantamento feito desde 1993, o Flamengo lidera na média geral com 17,1%. Na pesquisa de 2022, o resultado aponta que 24% dos brasileiros torcem para o Flamengo. Na sequência, o Corinthians aparece com 18%, com 0,7% a menos do que na última pesquisa, feita em 2020.

Um fato interessante a ser analisado são os resultados dos rivais de Minas Gerais. Na média geral, o Cruzeiro leva vantagem com relação ao Galo, com 3,4% contra 2,3% do Alvinegro. Porém, nas pesquisas de 2020 e 2022, o Atlético-MG fica na frente da Raposa com 3,2% na anterior e 3,7% na deste ano, enquanto o Cruzeiro aparece com 3,0% e 2,8% respectivamente.

Confira os últimos três levantamentos, e a média geral desde 1993.

