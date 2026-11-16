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Os jogadores da seleção egípcia e a comissão técnica comandada por Ali Maher celebraram o astro Mohamed Salah antes do duelo contra o Malawi, amanhã, terça-feira, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

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A Federação Egípcia de Futebol publicou em suas redes sociais oficiais fotos de Salah segurando um bolo com o número 70, em referência à quantidade de gols marcados pelo capitão do Egito com a camisa da seleção, segundo as estatísticas que contabilizam todos os seus gols internacionais.

A comemoração ocorreu em meio à polêmica que envolve o recorde de Salah, já que muitos acreditaram que ele havia se tornado o maior artilheiro da história da seleção egípcia depois de marcar dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Malawi, na última sexta-feira, chegando a 70 gols e superando a marca anterior, que pertencia a Hossam Hassan (69 gols), ex-técnico do Egito.

No entanto, os números divulgados pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) reabriram o debate sobre quem é o maior artilheiro da história da seleção , depois que o site oficial da entidade atualizou os dados de Salah, confirmando que ele soma 68 gols internacionais, e não 70. Isso significa que Hossam Hassan segue na liderança, com 69 gols, segundo as estatísticas reconhecidas pela FIFA.

A divergência estatística remonta a um amistoso disputado pelo Egito contra a Suazilândia, atualmente conhecida como Essuatíni, em março de 2013. Na ocasião, Salah marcou dois gols na vitória por 10 a 0, mas esses gols não foram incluídos em sua conta nos registros da FIFA, porque a partida não cumpriu os requisitos para ser reconhecida como um jogo internacional oficial de primeira categoria, já que a seleção egípcia fez um grande número de substituições.

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O curioso é que um relatório anterior publicado pela FIFA em junho passado indicava que Salah havia chegado a 68 gols internacionais antes do jogo contra o Malawi. Depois, porém, o site corrigiu o número para 66 gols antes do confronto, o que deixou o capitão da seleção com 68 gols após marcar duas vezes, gerando uma ampla polêmica entre torcedores e imprensa sobre o número correto.

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Por outro lado, o jogador do Trabzonspor publicou em suas redes sociais uma imagem com o número 70 após o último jogo contra o Malawi, em sinal de orgulho pelo que conquistou com a camisa do Egito.

Ao que parece, Salah optou por celebrar sua marca completa com a seleção, de acordo com as estatísticas que contabilizam todos os seus gols, deixando de lado a polêmica sobre os critérios de reconhecimento de partidas internacionais pela FIFA, até porque chegar a 70 gols continua sendo um feito extraordinário na carreira do capitão da seleção, mesmo com a divergência entre as fontes estatísticas sobre o número oficial.

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A comemoração acontece antes do confronto contra o Malawi fora de casa, que representa uma nova oportunidade para Salah seguir balançando as redes e se aproximar ainda mais do fim da polêmica, já que ele precisa de um gol para igualar a marca de Hossam Hassan nos registros da FIFA e de dois para superá-lo e assumir sozinho a liderança nas estatísticas internacionais oficiais.

No que diz respeito à seleção, o Egito entra em campo com o moral elevado após a goleada por 5 a 0 no Cairo, resultado que deu a Ali Maher um início perfeito em seu trabalho à frente da equipe, depois de assumir o comando no lugar de Hossam Hassan, que deixou o cargo há poucos dias, em uma mudança técnica ocorrida em meio a uma sucessão de acontecimentos dentro da seleção.

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O Egito lidera o Grupo B com 7 pontos em três jogos, empatado com Angola, segunda colocada, enquanto o Malawi aparece em terceiro lugar, a quatro pontos da liderança, e o Sudão do Sul ocupa a lanterna sem pontos. Com isso, o duelo de amanhã é uma oportunidade importante para o Egito garantir antecipadamente a vaga na fase final da Copa Africana de Nações.

A importância da partida está no fato de que uma vitória levará o Egito a 10 pontos e garantirá oficialmente sua classificação para o torneio a duas rodadas do fim das Eliminatórias, já que a diferença para o Malawi se tornará grande, considerando que os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase final, que será disputada no Quênia, na Tanzânia e em Uganda em 2027.

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A homenagem a Salah também tem um significado especial, depois que o período recente foi marcado por tensão em sua relação com Hossam Hassan, em razão de sua substituição durante o confronto contra Angola pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. Em seguida, o jogador deixou a concentração da seleção e desfalcou a equipe na partida seguinte, em meio a relatos de desentendimentos entre as partes, antes que dirigentes da federação interviessem para tentar contornar a situação.

A Federação Egípcia havia anunciado a saída de Hossam Hassan e a contratação de Ali Maher para o seu lugar após analisar os acontecimentos recentes, encerrando assim uma fase marcada por tensão na relação entre o ex-técnico e o capitão da seleção. Já o clima atual representa uma oportunidade para a nova comissão técnica devolver a estabilidade ao vestiário.