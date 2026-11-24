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PSV e Feyenoord sabem quantos pontos precisam para chegar aos playoffs da Champions League. Segundo o Football Rankings, dez pontos bastam para terminar entre os 24 primeiros colocados. O PSV ainda precisa de seis pontos, enquanto o Feyenoord precisa somar sete. Os dois clubes holandeses têm mais quatro jogos pela fase de liga.

Os times que terminarem entre o primeiro e o oitavo lugar avançam diretamente às oitavas de final. Já os colocados do nono ao 24º lugar disputam os playoffs. Paris Saint-Germain, Real Madrid e Arsenal já garantiram vaga na fase eliminatória após quatro rodadas, segundo publicação do Football Rankings no X. Depois da quinta rodada, outros clubes poderão se juntar ao trio.

Qual é a situação do PSV?

O PSV ocupa atualmente o 24º lugar, com quatro pontos e saldo de gols de -1. O time de Peter Bosz está, portanto, logo acima da linha de corte. A margem, porém, é mínima: o Bodø/Glimt, 25º colocado, também tem quatro pontos.

O time de Eindhoven visita o Real Madrid na noite de terça-feira. O adversário está em segundo lugar, com 12 pontos. Depois, restarão três jogos: em casa contra o Atlético de Madrid (9 de dezembro), fora contra o Viking FK (20 de janeiro) e em casa contra o VfB Stuttgart (27 de janeiro).

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O PSV somou seus quatro pontos com um empate diante do Shakhtar Donetsk (1 a 1) e uma vitória sobre o FC Porto (0 a 1). Também perdeu para o RB Leipzig (1 a 0) e o Club Brugge (1 a 2). Com duas vitórias nos jogos restantes, o time de Bosz chegaria aos dez pontos.

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O que o Feyenoord precisa fazer para chegar aos playoffs?

Com três pontos, o Feyenoord está em situação bem menos favorável. O time de Roterdã ocupa o 32º lugar e tem saldo de gols de -7. A equipe do técnico Giovanni van Bronckhorst precisa somar pelo menos mais sete pontos para garantir vaga nos playoffs da Champions League.

Na noite de terça-feira, o Feyenoord recebe o FC Porto no De Kuip. O adversário está em 26º lugar, com três pontos. Uma vitória, portanto, permitiria ao time de Roterdã ganhar terreno sobre um concorrente direto.

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Depois do duelo com o Porto, o Feyenoord terá jogos fora de casa contra o Viking FK (8 de dezembro) e o Galatasaray (19 de janeiro), antes de receber o RB Leipzig no De Kuip em 27 de janeiro.

O Feyenoord começou a fase de liga com uma derrota para o Barcelona (5 a 1), mas se recuperou com uma vitória sobre o Como (3 a 2). Em seguida, o time de Roterdã perdeu para o Real Betis (1 a 0) e a Inter (0 a 3). Para chegar aos dez pontos, precisa conquistar pelo menos duas vitórias e um empate.