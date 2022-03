Com edema na coxa, Diego Souza vira dúvida no Grêmio para final de sábado

O centroavante Diego Souza é dúvida no Grêmio para a decisão do Campeonato Gaúcho, que acontece no próximo sábado, contra o Ypiranga, na Arena Gremista.



O goleador tricolor sentiu um desconforto na coxa esquerda, no treino da última terça-feira, e acabou saindo mais cedo do trabalho para iniciar tratamento de fisioterapia. No exame de imagem nenhuma lesão muscular foi constatada.



Segundo o departamento médico gremista, Diego Souza está com um edema na coxa esquerda e será reavaliado diariamente, não tendo presença garantida na decisão do próximo final de semana.



Se Diego Souza for vetado, o seu substituto será o argentino Diego Churín, que, no jogo de ida, na cidade de Erechim, acabou sofrendo o pênalti que garantiu a vitória gremista por 1 a 0, na cobrança de Lucas Silva.



A vitória garantiu ao Grêmio a vantagem de jogar pelo empate para conquistar o título de campeão gaúcho de 2022.



A partida também deverá marcar a despedida de Churín do Grêmio. O centroavante argentino, que tem contrato com o tricolor até dezembro deste ano, está negociando a sua transferência para o Atlético-GO. O anúncio da sua saída deverá ocorrer após a decisão do Gauchão.