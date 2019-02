Com edema muscular, Thiago Galhardo desfalca o Vasco na final da Taça Guanabara

Galhardo realizou ressonância, que acusou o edema; Jogador foi vetado pelo departamento médico do Vasco após o treino deste sábado (16)

O Vasco não poderá contar com Thiago Galhardo para a final da Taça Guanabara, contra o Fluminense no próximo domingo (17), às 17h (Brasília), no Maracanã. O meio-campista sofreu um edema muscular na coxa direita e foi vetado pelo departamento médico do clube após realizar exames que constataram a lesão.

Titular do clube ao longo da competição, Galhardo sentiu as dores logo após o final da partida contra o Resende, na última quarta-feira (13), pelas semifinais do torneio carioca. Até o momento, o meia participou de cinco jogos com o time, além de marcar um gol no campeonato.



​(Foto: MAURO PIMENTEL/AFP/Getty​)

Alberto Valentim terá à disposição duas opções para montar o elenco sem o meia: Bruno César e Dudu. Uma das principais contratações do time para a temporada de 2019, Bruno César vem sendo utilizado aos poucos pelo treinador para ganhar ritmo de jogo