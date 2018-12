Análise: com dois jogaços e favoritos dando sorte, sorteio define confrontos das oitavas de final da Champions League

Barcelona e Manchester City dão sorte no sorteio; Atlético de Madrid, Juventus, Liverpool e Bayern de Munique farão jogaços

Na manhã desta segunda-feira (17), a Uefa realizou o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Champions League, e os duelos prometem demais. Os favoritos deram sorte no sorteio, mas equipes muito fortes deram azar e, com isso, teremos dois grandes embates na próxima fase da competição, além de vários outros ótimos confrontos. Confira os jogos abaixo:

Schalke 04 x Manchester City Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

Atlético de Madrid x Juventus

Manchester United x PSG

Tottenham x Borussia Dortmund

Lyon x Barcelona

DRAW TIME!



16 teams await their fate



#UCLdraw LIVE — #UCLdraw (@ChampionsLeague) 17 de dezembro de 2018

Roma x Porto

Ajax x Real Madrid

Liverpool x Bayern de Munique

Os times do lado esquerdo jogam a primeira partida em casa, enquanto as equipes do lado direito irão decidir a eliminatória em seus domínios.

Os duelos das oitavas de final da Champions League acontecerão em quatro semanas e começam apenas em fevereiro: os jogos de ida serão em fevereiro nos dias 12 e 13 e 19 e 20. Já os confrontos de volta ocorrem em março nos dias 5 e 6 e 12 e 13.

A análise

Um dos favoritos ao título da Champions League, o Manchester City deu sorte no sorteio, e vai encarar o Schalke 04, em duelo com favoritismo destacado para os Sky Blues, que vivem excelente temporada, brigando pelo título da Premier League e fazendo boa fase de grupos na Champions. Apresentando um belo futebol, mostrando um dos melhores desempenhos do futebol mundial, o time de Pep Guardiola tem brilhado coletivamente e individualmente, tendo vários talentos capazes de desequilibrar. A diferença de um time para o outro é enorme.

Já Atlético de Madrid e Juventus não tiveram a mesma sorte. Dois candidatos ao título, os gigantes irão se enfrentar já nas oitavas. No reencontro de Cristiano Ronaldo com o Atleti de Simeone, o duelo coloca frente a frente duas excelentes defesas e ataques poderosos. A Juve é uma das favoritas ao título, enquanto os Rojiblancos de Griezmann, Diego Costa, Saúl, Koke e companhia sempre mostram força, bateram na trave nos últimos anos e, nesta temporada, serão os anfitriões da final, que será disputada no Wanda Metropolitano. O duelo promete demais e tudo pode acontecer.

O PSG de Neymar, Mbappé, Cavani, Di María e companhia, por sua vez, vive uma situação curiosa. O Manchester United de José Mourinho está em crise e não tem conseguido brilhar. Em teoria, não é um rival para se lamentar demais e o PSG tem sido superior e mostrado melhor futebol. Pode ser considerado favorito no confronto. Por outro lado, os Red Devils possuem uma camisa muito pesada e podem melhorar e serem mais perigosos até a data do embate, que vai ocorrer apenas em fevereiro. O time inglês tem muito tempo para subir de produção. O confronto é bem interessante.

Outro duelo muito interessante da próxima fase é Tottenham x Borussia Dortmund. Os Spurs possuem um ótimo time, fazem mais uma boa temporada e são um adversário perigoso, de enorme qualidade técnica, individual e coletiva. Do outro lado, o Borussia também tem enorme qualidade, fez ótima fase de grupos, lidera a Bundesliga com folga e vive excelente fase, com seus destaques voando e o time brilhando coletivamente e individualmente. O embate promete demais.

O Barcelona, por outro lado, foi outro favorito ao título a dar muita sorte. Os Blaugranas, com Messi, Suárez, Coutinho e companhia voando, lideram La Liga e fizeram uma fase de grupos tranquila, mesmo em um grupo complicado com Tottenham, Internazionale e PSV. A qualidade é enorme e o sorteio ajudou, com o Barça sendo sorteado para encarar o Lyon. A diferença entre os times é considerável e o favoritismo azul-grená muito claro.

Outro duelo curioso e interessante das oitavas de final é entre Roma e Porto. Os Giallorossi, que surpreenderam na última temporada chegando até as semifinais, perderam peças importantes e não repetem, em 2018/19, o sucesso de meses atrás. Ainda assim, os italianos possuem uma boa equipe e alguns ótimos nomes capazes de desequilibrar. Do outro lado, os portugueses também possuem um time interessante, bons nomes e fazem boa temporada. O embate promete.

Já o Real Madrid, atual tricampeão, fará um duelo de camisas muito pesadas com o Ajax. Em temporada irregular, os Blancos estão longe de viver uma boa fase, mas muita coisa pode mudar até fevereiro, fora que a equipe cresceu no mata-mata continental nos últimos anos. Isso vai se repetir agora com Solari? Além disso, os Merengues contam com alguns ótimos jogadores que podem desequilibrar. Por outro lado, o time holandês não carrega o peso do favoritismo e da responsabilidade no confronto, tem muito talento e nomes que podem decidir jogos, faz boa temporada e endureceu para o Bayern de Munique na fase de grupos. Isso pode se repetir contra o Real. O embate também é muito interessante e podemos ter uma surpresa aqui.

Para fechar as oitavas de final, um confronto impressionante. Em outro duelo de gigantes, o Liverpool, atual vice-campeão, vai encarar o forte Bayern de Munique. Os Reds avançaram em uma chave complicada com PSG e Napoli, lideram a fortíssima Premier League, contam com um time em ótimo momento, jogando um belo e ofensivo futebol, e muitos talentos individuais. O Bayern, por sua vez, também conta com muito talento em seu elenco, mas vive temporada ruim, aquém do esperado, atuando abaixo do nível habitual tanto coletivamente quanto individualmente, tendo problemas com o Ajax na fase de grupos e vendo o Borussia Dortmund liderar a Bundesliga com folga. Tudo pode acontecer e o duelo é apenas em fevereiro, o que dá muito tempo para as situações dos clubes mudarem, mas, no momento atual, mesmo em um confronto de gigantes, os Reds são favoritos.