Com direito a duas "cassetadas", Holanda vence Inglaterra e encara Portugal na final da Nations League

Holandeses saíram atrás no placar, mas após virada na prorrogação conquistaram vaga à final do torneio europeu

A segunda semifinal da ficou marcada pela virada “inusitada” da em cima da . O duelo decidido na prorrogação ficou marcado pelas duas falhas da seleção inglesa que não disputa uma final desde 1966.

Após sair à frente do placar ainda no primeiro tempo, a Inglaterra contou com a entrada de Harry Kane para a etapa final, porém a presença do principal jogador não contribuiu para o time do treinador Gareth Southgate garantir vaga à final contra de Cristiano Ronaldo, e sofreu o empate aos 28 minutos do segundo tempo.

Na prorrogação, os dois lances determinantes para o placar final da semifinal marcaram as ‘videos cassetadas” do duelo. Aos sete minutos da primeira etapa da prorrogação, a defesa da Inglaterra se atrapalhou e cedeu a virada aos holandeses.

O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM A ZAGA DA INGLATERRA?!?!?! Mais uma falha, dessa vez de Barkley! Depay aproveitou e tocou para Promes ampliar o placar e sacramentar a classificação! #NationsLeagueNoEI pic.twitter.com/lFtKBLFzwH — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 6 de junho de 2019

Na sequência, a segunda falha concretizou a eliminação dos ingleses e classificação da Holanda à final que ocorrerá no próximo domingo (09), às 15h45 (Brasília), contra Portugal que derrotou a por 3 a 1, graças ao hat-trick de Cristiano Ronaldo.