Com dinheiro em caixa, Real Madrid pode investir pesado para a próxima temporada

Sem Mbappé e Haaland, o Real Madrid conta com bastante dinheiro para investir em contratações e renovações

Por Jorge C. Picón - A gestão econômica que o Real Madrid aplicou nos últimos anos, o permitiu chegar a 2022 com grande poderio financeiro. Por conta da saída de jogadores e de economizar em quase todas as áreas, o clube está com a tesouraria pronta para causar impacto na janela de transferências do verão europeu.

Segundo o limite salarial que LaLiga impõe aos clubes, o Real Madrid tem 739,1 milhões de euros (cerca de R$ 3.782 bilhões) para gastar com contratações para as próximas temporadas. Vale lembrar que este limite salarial é estabelecido pela competição levando em conta os gastos e a venda de ingressos nas últimas temporadas.

Os salários representam grande parte desse montante de dinheiro. De acordo com o informe financeiro publicado pelo Real Madrid, em 2020/21 o clube gastou 351 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão) na área esportiva.

As contas da temporada 2021/22 serão diferentes, pois houve um rebaixamento nos salários por conta da pandemia de Covid-19. Porém, três jogadores com altos salários deixarão o Santiago Bernabéu: Isco, Marcelo e Bale. De acordo com o Salary Sport, a remuneração dos três somada dá 59,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 304 milhões).

É possível que jogadores como Vallejo, Asensio, Ceballos, Jovic e Mariano sejam negociados e deixem o clube da capital espanhola. Isso já liberaria um bom valor na folha salarial, além do fato de que alguns desses nomes despertam interesse de equipes europeias e podem render um bom dinheiro com a venda.

Por fim, podemos adicionar os 360 milhões (cerca de R$ 1.8 milhão) que Madrid obteve graças ao seu acordo com Legends e Sixth Street para a operação do novo estádio. O clube não explicou se receberá todo o dinheiro de uma vez ou se o fará a partir desta temporada. No entanto, no comunicado publicado em seu site, deixa bem claro que pode ser usado para “qualquer de suas atividades”, portanto, não é proibido usá-lo para transferências.

Fazendo um cálculo de todos os dados fornecidos, o Real Madrid terá em julho, aproximadamente, entre 400 e 450 milhões de euros (entre R$ 2 bilhões e 2.3 bilhões) para entrar no mercado com total garantia. Embora seja um valor que permita sonhar com contratações bombásticas, a ideia do clube é não cometer loucuras e continuar aproveitando as oportunidades do mercado. A boa gestão econômica rendeu frutos.