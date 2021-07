Com dificuldades por reforços, Inter paga R$ 1,2 milhão por jovem da base

Atacante Lucca Holanda, de 18 anos, foi adquirido em definitivo; colorado terá 60% dos direitos econômicos do jogador, que pertencia ao Ceará

O Internacional acertou a compra do centroavante Lucca Holanda, que estava emprestado ao clube pelo Ceará até o fim de 2021. O Colorado desembolsará R$ 1,2 milhão à vista pela aquisição do atacante, conforme apurado pela Goal.

O jogador de 18 anos chegou ao Beira-Rio em 2020 e assinou por empréstimo até o fim desta temporada. No período, jogou apenas por equipes de base. Ele foi contratado em definitivo por três temporadas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Inter terá 60% dos direitos econômicos do jogador após a aquisição, costurada no mercado da bola. O restante – 40% – permanece com o Ceará.

Nesta temporada, ele fez oito jogos apenas no time sub-20 e marcou três gols. No ano anterior, foram nove partidas disputadas pela equipe sub-17 e apenas uma bola na rede.

O jogador é contratado pelo Inter em meio à dificuldade do clube em buscar reforços no mercado da bola. A diretoria enfrenta dificuldades financeiras e evita gastos elevados ao buscar nomes para encorpar o elenco comandado por Diego Aguirre.

O Colorado tentou recentemente a contratação de Giuliano, que acertou com o Corinthians. As chegadas de atletas foram todas gratuitas, como na situação de Bruno Méndez, emprestado pelo Timão.