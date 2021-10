Com desgaste muscular, Taison aumenta lista de desfalques do Inter contra o São Paulo

Diego Aguirre já tem seis baixas para o duelo que antecede o Gre-Nal da próxima rodada

Aumentou a lista de ausências no time do Inter para o confronto contra o São Paulo, neste domingo (31), no Estádio do Morumbi. O técnico Diego Aguirre já não contava com o zagueiro Gabriel Mercado e o volante Rodrigo Dourado, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Patrick, que foi expulso contra o Corinthians e terá que cumprir suspensão automática.

A lista aumentou neste sábado (30), após o treino da manhã no CT Parque Gigante. O lateral esquerdo Moisés apresentou lesão muscular na coxa esquerda e o período estimado de recuperação é de duas semanas. Assim, ele também será desfalque no Gre-Nal do dia 6 de novembro.

O meia Taison, que apresentou desgaste muscular, também não viaja. O capitão colorado já vinha apresentando fadiga muscular e, para evitar uma lesão mais grave, será preservado neste final de semana.

O atacante chileno Carlos Palácios, com uma contusão na coxa esquerda, também vai ficar de fora do confronto contra o tricolor paulista. O atacante chileno não tem presença garantida no clássico Gre-Nal do próximo final de semana.

Já o zagueiro Bruno Méndez, recuperado de uma lesão muscular, e o lateral direito Sarávia, que foi preservado na partida contra o Corinthians, retornam ao time colorado.