Com desfalques no ataque, Gustavo Maia pode fazer a sua estreia pelo Inter

O técnico Diego Aguirre contará com menos opções para o setor ofensivo para o confronto de domingo

O atacante Gustavo Maia, recentemente contratado pelo Internacional junto ao Barcelona, pode fazer a sua estreia com a camisa colorada na partida contra o Bahia, no próximo domingo. Gustavo Maia já esteve no banco de reservas em duas oportunidades, mas acabou não entrando nas partidas.

O centroavante Matheus Cadorini testou positivo para a covid-19 e será desfalque na partida contra o Bahia. Destaque do time sub-20, Cadorini vinha sendo relacionado com frequência pelo técnico Diego Aguirre para compor o banco no time principal.

O atacante colorado já está em isolamento desde quinta-feira e apresenta sintomas leves do coronavírus. Os médicos do clube irão monitorar a evolução da recuperação de Matheus Cadorini.

Na última quinta-feira, o departamento médico colorado já havia confirmado a lesão do centroavante Vinícius Mello, que teve diagnosticado uma fratura no pé esquerdo e será desfalque por, no mínimo, quatro meses.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o meia-atacante Taison será outra novidade do time colorado para encarar o Bahia. Taison entrará no lugar de Maurício.