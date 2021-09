Com desfalques importantes, Tite faz mistério e esconde time que vai enfrentar o Chile

Treinador fez apenas duas atividades com o elenco completo, e não deu brechas sobre quem começa jogando

A seleção brasileira encerrou a preparação para encarar o Chile, nesta quinta-feira (2), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A atividade aconteceu nesta manhã, no CT do Corinthians. O técnico Tite, no entanto, escondeu a equipe que vai a campo.

A CBF TV, que vem transmitindo os treinos desde que o início da pandemia, a pedido do treinador, mostrou apenas o aquecimento. Na última terça (31), Tite também fechou parte da atividade.

Vale ressaltar que o treinador tem desfalques importantes, uma vez que não contará com 9 jogadores que atuam na Premier League, são eles: Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fabinho, Fred, Richarlison, Gabriel Jesus, Raphinha, e Roberto Firmino. Dentro os 9, seis são acionados regularmente pelo comandante e cinco titulares com frequência.

Com desfalques importantes, Tite será forçado a fazer mudanças na seleção brasileira, algo que costuma ser pouco usual ao treinador. Nesta quinta-feira, o Brasil encara o Chile, em Santiago. No domingo, o confronto é contra a Argentina, em São Paulo e no dia 9, a seleção enfrenta o Peru, encerrando a rodada tripla de setembro.