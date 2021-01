Com desempenho e liderança, Diego coloca dúvidas na cabeça de Rogério Ceni

Treinador rasgou elogios ao camisa 10 que teve boa atuação contra o Goiás e vem exercendo papel fundamental como líder diante da crise

O Flamengo deu uma trégua na crise ao vencer o Goiás por 3 a 0 na noite da última segunda-feira (18), na Serrinha, em Goiânia e um dos personagens principais do triunfo foi o meia Diego Ribas. O capitão da equipe deu dinâmia ao setor de meio-campo, assistência para o primeiro gol e chegou a arriscar finalizações de fora da área. A boa forma física, diante de um gramado pesado por conta da chuva, também foi mais um ponto positivo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Diego foi titular pela primeira vez desde a chegada de Rogério Ceni e ganhou a vaga ainda no confronto contra o Ceará, no dia 13, no Maracanã. Na ocasião, o saiu derrota por 2 a 0, mas Ceni entendeu que o time cresceu de produção quando o camisa 10 entrou em campo.

Mais times

Mais do que o desempenho, Diego também tem sido importante como liderança. Capitão da equipe sempre que está em campo, nas últimas semanas ele tem agido nos bastidores para não deixar que os atletas desanimem e nem se afetem com as críticas. Depois do confronto contra o Ceará, por exemplo, o vestiário estava calado e o camisa 10 assumiu o discurso e pediu para que todos chamassem a responsabilidade.

Durante a última semana, em que torcedores fizeram forte protesto na porta do Ninho do Urubu, Diego também conversou com os jogadores tentando passar tranquilidade. Internamente, ele é um dos que mais acredita na possibilidade do título e tem tentado passar essa positividade aos companheiros. Rogério Ceni chegou a apontar essa característica do camisa 10 depois da vitória sobre o .

"Temos que ressaltar alguns jogadores que foram extremamente competitivos. Dou o exemplo do Diego Ribas. Fez um jogaço, na minha opinião, e é um cara que transmite uma energia muito positiva. Decidimos por um jogador mais alto contra dois centroavantes, e o Gustavo (Henrique)também fez um jogo seguro".

Apesar de não ser titular, Diego vem sendo acionado por Ceni em jogos importantes e entrou no decorrer da partida contra , , , Ceará e nos dois duelos contra o na Libertadores. Um dos pontos chaves para o treinador em relação ao camisa 10 é que ele já se colocou à disposição para fazer qualquer função no meio-campo.

O desempenho de Diego nos dois últimos jogos deixou Ceni com a "pulga atrás da orelha", o treinador já estuda uma maneira de poder contar mais com o camisa 10 nesta reta final de Campeoanto Brasileiro. Internamente, há uma avaliação de que Gerson caiu um pouco de rendimento, mas ao mesmo tempo uma confiança de que ele está entre os melhores para começar jogando.

Mais artigos abaixo

Outra opção seria na vaga de Ribeiro, que também está longe dos seus melhores dias, mas o próprio treinador garantiu publicamente que o camisa 7 joga porque é um dos melhores e que tem sua confiança. Para montar a equipe que enfrenta o , na próxima quinta-feira(21), Rogério Ceni terá apenas duas atividades. Ele contará com o retorno de Gerson.

Com 52 pontos, o Flamengo ocupa a quarta posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e encara o Palmeiras, nesta quinta, em Brasília. Vale ressaltar que o só não jogará no Maracanã porque o estádio está entregue a Conmebol, nos preparativos para a final da da América.