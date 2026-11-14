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Os pontos de interrogação sobre o futuro do Manchester City se multiplicam, diante da combinação entre a pressão esportiva e a aproximação do momento decisivo de uma das batalhas jurídicas mais graves da história da Premier League inglesa, em meio à possibilidade de punições que podem chegar até ao rebaixamento da Premier League.

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Enquanto o clube tenta recuperar o equilíbrio dentro de campo, as declarações do marroquino Ayoub Bouaddi sobre sua situação no time levantam questionamentos adicionais a respeito de seu futuro, especialmente após ter ficado de fora das últimas partidas por decisão técnica do treinador italiano Enzo Maresca.

No momento em que o jogador se mantém firme em continuar trabalhando e aguardando sua oportunidade, o Manchester City se prepara para enfrentar uma nova etapa de sua batalha judicial, que pode deixar repercussões excepcionais sobre seu futuro esportivo e econômico.

O internacional marroquino Ayoub Bouaddi gerou um clima de incerteza quanto à sua situação no Manchester City, após ficar ausente das últimas partidas do time, diante das escolhas do treinador italiano Enzo Maresca, que não lhe deu a chance de atuar no período passado.

Apesar de estar fora dos planos do time no que diz respeito a oportunidades em campo, isso não refletiu em sua relação com a seleção marroquina, já que o jogador falou sobre sua situação atual em tom sereno, reafirmando sua felicidade em pertencer ao clube.

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Bouaddi disse, em declarações ao site "Le Site Info Sport": "Estou muito feliz por pertencer a um time tão incrível". Sobre sua ausência nas últimas partidas, o jogador acrescentou: "Vou continuar trabalhando duro e verei o que poderá acontecer no futuro".

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As declarações de Bouaddi refletem seu apego ao trabalho e a espera por uma oportunidade, sem revelar uma posição definitiva sobre seu futuro, num momento em que conseguir minutos regulares de jogo permanece um dos maiores desafios que ele enfrenta na próxima etapa.

Dezembro se aproxima e o Manchester City diante de uma batalha decisiva

Por outro lado, o caso financeiro que persegue o Manchester City se aproxima de um momento decisivo, depois que começaram a ficar mais claros os contornos do cronograma para a próxima etapa do confronto jurídico entre o clube e a liga da Premier League inglesa.

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De acordo com o relatório, espera-se que o clube compareça perante a comissão independente em meados de dezembro próximo, a fim de apresentar seus argumentos jurídicos e responder às acusações relacionadas à violação dos regulamentos financeiros da competição.

O Manchester City busca, por meio dessa medida, derrubar as condenações dirigidas a ele, depois que anteriormente uma comissão independente o havia condenado por cometer infrações financeiras, num caso que provocou ampla polêmica dentro e fora da Inglaterra.

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Espera-se que as sessões de recurso durem vários dias, tendo em vista a dimensão do processo e suas complexidades jurídicas, além da multiplicidade de acusações cuja veracidade o clube rejeita e sobre as quais se mantém firme em defender sua posição.

A importância dessa etapa não se limita apenas à apresentação dos argumentos, mas se estende à definição dos contornos do futuro do clube nas competições inglesas, especialmente porque o resultado do recurso pode abrir caminho para punições severas caso o Manchester City não consiga mudar o rumo do caso.

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Segundo o jornal "Financial Times", a comissão independente pode emitir seu veredito sobre o recurso no início do próximo ano, ficando esclarecida em seguida a natureza das possíveis punições, o que torna janeiro um momento de grande importância nesse processo.

Perda de pontos ou rebaixamento histórico?

Os maiores temores dentro do Manchester City estão na natureza das punições às quais o clube pode ser submetido caso as condenações sejam confirmadas e o recurso rejeitado, já que os cenários apresentados variam entre uma multa financeira enorme e a perda de um grande número de pontos, chegando até ao rebaixamento da Premier League inglesa.

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Algumas especulações na imprensa inglesa falam sobre a possibilidade de imposição de uma grande perda de pontos, o que poderia levar o time a deixar a Premier League e cair para a primeira divisão.

O cenário mais pessimista não para por aí, pois algumas estimativas apontam para a possibilidade de imposição de uma perda adicional de pontos durante a temporada seguinte, o que poderia tornar o retorno rápido do time à elite uma missão extremamente difícil.

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Ainda assim, essas possibilidades permanecem no âmbito das especulações da mídia, já que nenhuma decisão oficial foi emitida definindo a punição esperada ou a data de sua aplicação. Além disso, as possíveis punições podem, por sua vez, ser passíveis de recurso, o que significa que a emissão do primeiro veredito não será necessariamente o fim da batalha jurídica, e o caso e suas repercussões podem se prolongar por mais tempo.

3 derrotas consecutivas agravam as crises do City

Esses desdobramentos jurídicos chegam em um momento extremamente difícil para o Manchester City, que também sofre com a queda de seus resultados na Premier League inglesa.

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O time recebeu sua terceira derrota consecutiva na competição, após cair diante do anfitrião Nottingham Forest pelo placar de 3 a 1, na décima rodada, dando continuidade à sangria de pontos depois de suas duas derrotas anteriores para o Aston Villa e o Brighton.

Com esse resultado, o Manchester City estacionou nos 21 pontos, na terceira colocação, a seis pontos do líder Arsenal e a um ponto atrás do Brighton, o segundo colocado.

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O time passou a ter de lidar com suas crises técnicas e recuperar seu equilíbrio rapidamente, a fim de evitar que a distância para seus concorrentes aumente, num momento em que as circunstâncias ao redor do clube não permitem mais tropeços.