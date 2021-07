Com Daniel Alves, Richarlison e cia, Jardine ensaia Brasil que estreia contra a Alemanha

Treinador não teve Malcom e Brenno à disposição, que se juntam ao grupo e treinam nesta terça-feira

De olho na estreia da seleção olímpica, diante da Alemanha, na quinta-feira (22), o técnico André Jardine já começaa dar forma ao time que vai disputar os Jogos Olímpicos. Nesta segunda-feira (19), o treinador comandou a segunda atividade tática, em Yokohama, no Japão.

Ainda sem Malcom e o goleiro Brenno, Jardine testou a equipe com a seguinte formação: Santos, Daniel Alves, Diego Carlos, Nino e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho; Antony, Richarlison e Matheus Cunha.

Para a atividade desta terça-feira, Jardine já poderá contar com Malcom e Brenno. O último estava na Séria aguardando o resultado da contraprova do exame de Covid-19. Com a contraprova negativa, o goleiro foi liberado para desembarcar no Japão e se juntar ao grupo.

Depois da atividade, na entrevista coletiva, Arana revelou que o grupo já vem estudando o time alemão.

"Olhamos alguma coisas do adversário e temos que trabalhar em cima disso. Vamos manter nosso foco, trabalhar forte e fazer grande jogo. Seleção (Alemanha) de tradição, de camisa pesada, então temos que entrar forte para sair com a vitória".

O lateral-esquerdo do Atlético-MG também falou sobre o pouco entrosamento da equipe e ressaltou atenção com a parte defensiva.

"Temos pouco tempo, temos que estudar as ideias do professor, temos jogadores bem experientes que têm inteligência de sugar tudo do professor. Precisamos nos fortalecer na parte defensiva. Quanto menos gols tomarmos no campeonato vamos ficar mais perto da vitória. A defesa tem de ser sólida e dentro dos treinamentos trabalhamos em cima disso para nos aperfeiçoarmos sempre".