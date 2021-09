Com Cristiano Ronaldo, United deve ser considerado favorito à Champions?

O português vai à Inglaterra envolto de expectativas, para que os Red Devils voltem a vencer o troféu da Liga dos Campeões após tantos anos

Já se passaram 12 anos e 110 dias desde que Cristiano Ronaldo jogou pela última vez pelo Manchester United na Liga dos Campeões.

Uma derrota por 2 a 0 para o Barcelona, na final da Liga dos Campeões, não era como ele queria se despedir e, desde então, Ronaldo e United têm trilhado caminhos diferentes nesta competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ele conquistou quatro títulos da Champions League com o Real Madrid - tornando-se o artilheiro de todos os tempos no torneio - enquanto o United não aumentou sua pontuação desde a vitória nos pênaltis, em 2008, contra o Chelsea, em Moscou.

O recrutamento do United tem sido forte neste verão, de qualquer forma, e a chegada de Ronaldo, em particular, fez com que as casas de apostas reduzissem as chances do time de Ole Gunnar Solskjaer vencer esta temporada. Isso realmente pode acontecer?

Solskjaer venceu apenas quatro dos 10 jogos da Liga dos Campeões em que foi o treinador, perdendo os outros seis, e a capitulação na fase de grupos da última temporada foi um dos pontos mais baixos no comando do norueguês até agora.

Então, o que mudou?

“Já tivemos decepções suficientes, com certeza”, disse Solskjaer na segunda-feira.

“Tivemos grandes momentos, mas esta equipe cresceu e amadureceu nas últimas temporadas. Com jogadores como David [de Gea], Harry [Maguire] há alguns anos, estamos conseguindo montar o time, você pode ver a experiência e qualidade."

“Claro que com Raphael [Varane] e Cristiano, eles adicionam essa última parte ... não é a última coisa, é algo extra que temos que comprar, a menos que você ganhe, sozinho, quatro vezes."

“Nós, definitivamente, aprendemos que o grupo é especial como uma unidade. Eles cuidam um do outro. A atmosfera é muito boa e isso vai nos ajudar muito. ”

Ronaldo é uma grande parte disso. Uma das principais razões pelas quais sua passagem pela Juventus foi julgada em última análise como um fracasso se deve à expectativa, quando ele ingressou, de que entregaria o primeiro troféu da Liga dos Campeões para a Velha Senhora desde 1996, algo que não ocorreu.

Ele não será julgado pelos mesmos padrões no United, porém sua presença por si só é suficiente para dar uma iniciativa para o time voltar ao topo.

Sua chegada ao Old Trafford levantou toda a equipe. O goleiro reserva, Lee Grant, brincou que ninguém tocou na sobremesa no hotel da equipe antes da segunda estreia de Ronaldo pelo clube, contra o Newcastle, no sábado (11), pois eles estavam seguindo sua liderança. Foi algo de que Solskjaer riu em sua coletiva de imprensa, antes do jogo contra o Young Boys, que ocorre nesta terça-feira (14), mas o sentimento de liderança permanece.

Que reestreia do Cristiano Ronaldo pelo Manchester United! 🔥🔥



Dois gols e goleada sobre o Newcastle por 4 a 1! 😮



O português será o grande destaque da temporada da Premier League? 🤔 pic.twitter.com/IbDkBrneIY — Goal Brasil (@GoalBR) September 11, 2021

Se jogar no Wankdorf Stadium na primeira partida do Grupo F do United, ele igualará ao recorde de todos os tempos em jogos na competição - igualando Iker Casillas, com 177 - tendo marcado 134 gols.

Adicione a isso seus cinco troféus da Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, uma SuperTaça, um Campeonato Europeu e a Liga das Nações, e você verá que ele tem o que é preciso para levar um time à glória.

Com nomes como Ronaldo, Varane e Paul Pogba, o Manchester United está construindo um time que agora tem vencedores. É um lado completamente diferente daquele que Solskjaer assumiu em 2018.

Com esse visual diferente, surgem padrões mais elevados e níveis maiores de expectativa. Não pode haver desculpas para não lutar entre os grandes nomes da competição desta temporada.

O Grupo F não será um fácil desafio, mas é favorável. O Young Boys, que está em quarto lugar na Liga Suíça, é o primeiro antes de Villarreal e Atalanta. No papel, é um grupo que eles devem ser capazes de navegar e, para Solskjaer, é indiscutível que o façam.

Ele falou muito sobre o progresso de sua equipe e isso ficará evidente na Premier League, onde eles esperam pelo menos lutar até o final desta temporada.

Na Europa, a questão é diferente.

Eles chegaram à final da Liga Europa na temporada passada, mas para um clube com a estatura do Manchester United, eles precisam desafiar a elite da Europa e não na competição de segunda linha.

Quando Ronaldo entrou em campo para treinar na tarde desta segunda-feira (13), com Pogba, as câmeras aguardavam pacientemente.

O resto do time esteve fora por um tempo avaliando a grama artificial que eles jogarão esta noite, mas o olhar da mídia permaneceu fixo no túnel esperando o filho pródigo aparecer.

As camisas número 7 dominam Old Trafford! 💪



Está chegando a hora da reestreia de Cristiano Ronaldo pelo United! 🔥 pic.twitter.com/umoy3kN1vG — Goal Brasil (@GoalBR) September 11, 2021

Espera-se constantemente que Ronaldo entretenha e se entregue, seja nos treinos ou na própria final da Liga dos Campeões, algo que nunca o intimidou.

Ele adora a atenção, mas não pode fazer isso sozinho. Ele pode ajudar a levar a equipe para o próximo nível, mas a equipe de Solskjaer deve mostrar que cresceu nos últimos três anos.

Um título da Champions League seria um sonho de retorno para Ronaldo, mas será preciso mais do que sua contratação para inspirar o United ao primeiro título europeu desde 2008.

“O objetivo quando entrarmos neste torneio agora é ir até o fim”, disse o técnico do United na segunda-feira. A pressão está alta - especialmente para Solskjaer.