Com Coutinho, Bayern 'entra de vez' entre favoritos ao título da Champions, diz Ederson

Goleiro aposta que companheiro de seleção brasileira irá retomar seu melhor futebol na Alemanha nesta temporada

Depois de um ano e meio de frustrações em , Philippe Coutinho está determinado a retomar seu melhor futebol com as cores do de Munique, para onde foi emprestado, em princípio, para esta temporada 2019/20. E, para um de seus companheiros de seleção brasileira, os alemães têm motivos de sobra para sonharem ainda mais alto - até mesmo com uma briga por título na Liga dos Campeões da UEFA.

Alguns nomes ligados ao Bayern, como o ex-atacante Arjen Robben, rasgaram elogios ao reforços nas últimas semanas, e agora foi a vez do goleiro Ederson exaltar a aposta dos Bávaros no mercado da bola.

"O Bayern é sempre uma grande equipe. Agora, com Coutinho, eles definitivamente devem ser considerados entre os favoritos ao título da ", disse o jogador ao jornal Bild.

Curiosamente, a dupla de brasucas poderia estar jogando junta também no nesta temporada, já que o Barça chegou a oferecer o meia aos ingleses, mas a ideia teria parado no veto do técnico Pep Guardiola. De qualquer modo, o arqueiro aposta que este será o ano do 'pequeno mágico' no futebol europeu.

"Coutinho é um jogador brilhante. Infelizmente, as coisas não saíram tão bem para ele no Barcelona como foram no ", prosseguiu Ederson. "Agora, no Bayern, ele pode mostrar seu futebol e voltar a ser feliz mais uma vez."

Tanto Philippe quanto Ederson devem estar entre os titulares do de Tite na madrugada desta terça para quarta-feira (11), quando a equipe canarinho joga o amistoso contra o , em Los Angeles, a partir da meia-noite do horário de Brasília.