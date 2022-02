Com 'conversas muito avançadas', Tévez pode acertar com novo clube em breve

Alguns dias após dizer que não estava mentalmente preparado para continuar atuando no futebol, Carlos Tévez pode estar próximo de acertar um novo contrato. O empresário do jogador argentino indicou que seu cliente está com conversas muito avançadas para continuar sua carreira fora da Argentina.

Sem atuar desde o meio de 2021, Carlitos Tévez, que recentemente disse que gostaria de fazer jogos de despedidas pelos clubes nos quais atuou durante sua carreira - inclusive o Corinthians -, está próximo de encerrar a carreira “como merece”, segundo Adrián Ruocco, empresário do jogador, em entrevista à emissora argentina TyC Sports.

“Há conversas muito avançadas com um clube do exterior. Carlos vai encerrar sua carreira como merece. Se essas duas coisas que eu disse a você (esporte e qualidade de vida) estiverem fechadas, você pode fazer com que ele revise um pouco suas ideias e possa jogar por mais alguns meses”, disse Ruocco, que não revelou qual é o time em questão.

Mais artigos abaixo

Recentemente, o argentino havia recebido uma proposta para defender o DC United, da MLS. Além disso, ao participar de evento que marca o lançamento dos uniformes do Barcelona de Guayaquil, Tévez chegou a receber um convite para seguir na equipe, mas recusou.

“Clubes de todos os lugares ligaram, mas são clubes que Carlos sabe que não jogará. Ele busca uma mistura do lado esportivo com a qualidade de vida. Então, tem que ser uma decisão familiar, em que terá que mover sua família de novo, sendo que a mesma já está instalada na Argentina”, completou.

Ruocco revelou ainda que, uma das exigências de Tévez para um novo contrato é não enfrentar o Boca Juniors, seu time do coração.