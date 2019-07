Com contrato até dezembro, staff de Trauco deve se reunir com o Fla na próxima semana

Em contato com a Goal Brasil, empresário do jogador falou sobre o futuro após o vice-campeonato da Copa América

Depois de disputar a final da , Miguel Trauco não teve descanso e se reapresentou ao no dia seguinte a pedido do técnico Jorge Jesus. O português, inclusive, relacionou o lateral para o confronto desta noite (10), diante do Athlético-PR, na Arena da Baixada.

Com contrato até dezembro, o empresário de Miguel Trauco, Pepe Chacon, vive a expectativa de se reunir com a diretoria Rubro-Negra para conversar sobre o futuro do jogador, que foi um dos destaques da Copa América.

"Ainda não conversamos com o Flamengo, deve acontecer nos próximos dias. Trauco tem contrato até dezembro e vai cumprir. Um novo treinador chegou e vai começar a trabalhar com ele. Vamos ver o que vai acontecer."

Chacon garantiu que Trauco está focado no e feliz com a possibilidade de trabalhar com Jorge Jesus. Aos 26 anos de idade, o lateral tem a concorrência de Renê e vê a diretoria em busca de outro nome para o setor. No entanto, aboslutamente nada foi concretizado.