O Al-Nassr recuperou três jogadores, com destaque para o ponta francês Kingsley Coman, antes de disputar um dos dérbis da capital saudita, Riad, diante do Al-Diriyah.

O Al-Nassr enfrenta o Al-Diriyah no próximo dia 9 de outubro, no estádio Al-Awwal Park, em Riad, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que os pontas, o saudita Abdulrahman Ghareeb e o francês Kingsley Coman, participaram dos treinos coletivos do Al-Nassr nesta terça-feira, após se recuperarem das lesões que sofreram recentemente.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Saad Al-Nasser voltará aos treinos da equipe da capital amanhã, quarta-feira, depois de também ter se recuperado da lesão que sofreu na parte posterior da coxa no período recente.

O retorno do trio representa um forte reforço para o Al-Nassr, especialmente diante das muitas ausências que a equipe enfrenta no momento, seja por lesão ou pela pausa para os jogos das seleções.

Sete jogadores estão desfalcando o Al-Nassr para servir às suas seleções nacionais: o quarteto saudita Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Al-Hamdan e Abdullah Al-Khaibari, os portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix, além do iraquiano Haidar Abdulkarim.

Vale lembrar que o Al-Nassr ocupa a terceira colocação na tabela da Liga Saudita, com 16 pontos, somados em 5 vitórias, um empate e uma derrota, a dois pontos do líder Al-Hilal e a um ponto do vice-líder Al-Ittihad.