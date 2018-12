Com clubes brasileiros no radar, Matheus Sávio será emprestado pelo Flamengo

Jogador de 21 anos não ficaria no clube na próxima temporada e deve selar o destino ainda nesta semana

O departamento de futebol do Flamengo segue trabalhando de olho na temporada 2019. Com as saídas confirmadas de Marlos Moreno e Geuvânio, o clube agora vai encaminhar o empréstimo de Matheus Sávio. O meia-atacante de 21 anos tem contrato até 2020 e não ficará no elenco para a próxima temporada.

Com o aval do clube para que os empresários do jogador busque um destino para ele na próxima temporada, um dos interessados no jovem Rubro-Negro é o Paraná, que até tentou o empréstimo do jogador logo no final do Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe paranaense enfrenta a concorrência de outros times. Clubes da série B e com orçamentos mais modestos na Série A sinalizaram o interesse no jogador, que deve definir o futuro nos próximos dias.

Desde que subiu aos profissionais do Flamengo, em 2015, ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, Matheus Sávio fez 26 jogos e anotou 6 gols com a camisa Rubro-Negra. Ainda neste período, ele foi emprestado ao Estoril, de Portugal, no início de 2018, mas retornou ao clube carioca no meio do ano.