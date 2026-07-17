Com cinco vezes o salário que ganha no Al-Hilal... Disputa brasileira e oferta dos Emirados Árabes Unidos na mesa de Malcom

O brasileiro Malcom, ponta do Al-Hilal, recebeu uma enxurrada de propostas para assinar contrato durante a janela de transferências de verão, diante da iminência de sua saída da Liga Saudita.

O contrato de Malcom com o Al-Hilal termina no final da próxima temporada, o que lhe permite assinar com qualquer time durante a próxima janela de transferências de inverno e se transferir para o novo clube a título gratuito no verão seguinte.

De acordo com a conta “FLAMÍLIA DA NAÇÃO”, especializada em acompanhar as notícias do Flamengo, o clube brasileiro entrou em disputa com o Grêmio, seu compatriota, para contratar Malcom no próximo verão.

O ponta brasileiro deseja rescindir seu contrato com o Al-Hilal para retornar aos campeonatos europeus na próxima temporada, mas ainda não recebeu nenhuma proposta adequada, o que o levou a pensar em voltar para seu país.

O Grêmio foi o primeiro a iniciar negociações com Malcom nesse sentido, oferecendo-lhe um salário mensal de 2 milhões de reais, o que equivale a um quinto de seu salário atual no Al-Hilal (10 milhões).

No entanto, o Brasil pode não ser o único destino em vista para o jogador de 29 anos, já que o jornalista brasileiro Pablo Oliveira revelou a existência de conversas entre Malcom e o clube Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, para que ele se junte ao time na próxima temporada.

Malcom chegou ao Al-Hilal no verão de 2023, vindo do Zenit, da Rússia, e levou o time a uma temporada histórica, coroada com a tríplice coroa: campeonato, copa e Supercopa da Arábia Saudita, antes de seu desempenho cair nas duas últimas temporadas.

O ex-jogador do Barcelona esteve perto de deixar o “Al-Hilal” durante a última janela de transferências de verão, especialmente após sua discussão com a torcida após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes de 2025, antes de o técnico italiano Simone Inzaghi decidir mantê-lo no time.