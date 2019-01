Com chegada de Arrascaeta Vitinho, se diz aliviado por deixar de ser o mais caro da história do Flamengo

Atacante chegou ao clube carioca no meio de 2018 cercado de muita expectativa

Vitinho tirou um peso das costas. No Flamengo desde o meio de 2018, o atacante perdeu as contas de quantas vezes precisou responder sobre o valor da negociação envolvendo o CSKA Moscou. 10 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) e a contratação mais cara da história do clube carioca.

No entanto, agora o atacante passa a pressão e responsabilidade para Arrascaeta, que chegou ao Rubro-Negro por 5 milhões de euros mais caro e com "apenas" 75% dos direitos.

"Tira um pouco o peso, mas a responsabilidade é de todos. Fico feliz por ter passado por esse momento. Agora, é com ele. Mas, sim, as pessoas esperam muito que o jogador dê o retorno esperado. Tira o peso, mas foi uma experiência muito legal", disse em entrevista ao 'Globoesporte.com'.

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

"Nem prestei muito a atenção nisso. Fiquei mais feliz. Ele (Arrascaeta) vai nos ajudar muito. Eu tentei nunca pensar nisso. Não era algo que trazia uma sensação muito boa. Fiquei feliz por ele adquirir esse novo posto. O Éverton até brincou comigo quando cheguei, que tinha passado a bola para mim (risos). Mas isso valoriza o meu trabalho.", completou.

Arrascaeta foi apresentado na última segunda-feira (14), no Ninho do Urubu. O ex-jogador do Cruzeiro assinou contrato até o fim de 2023.