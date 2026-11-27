Compartilhar Siga GOAL no Google

O atacante Gabriel Jesus, do Barcelona, prometeu apoio total ao ex-clube Palmeiras antes da final da Copa Libertadores contra o Estudiantes de La Plata, neste sábado. Dez anos depois de disputar a competição pelo Palmeiras, o brasileiro planeja vestir sua antiga camisa e torcer de longe pelo time na busca pelo título continental em Montevidéu.

Publicidade

Jesus apoia o Palmeiras, seu clube de infância

Jesus continua sendo um torcedor dedicado do Palmeiras uma década depois de iniciar sua trajetória profissional no clube brasileiro. Antes da decisão de 28 de novembro no Estádio Centenário, o atacante do Barcelona confirmou que acompanhará a partida pela televisão e enviará energias positivas ao ex-clube. Ele também manifestou apoio ao time para a próxima final da Copa do Brasil, já que o Palmeiras busca conquistar os dois títulos.

Atacante planeja assistir à final

Apesar de sua carreira tê-lo levado ao futebol europeu, o atacante brasileiro nunca escondeu seu profundo carinho pelo Palmeiras. Como o Barcelona tem jogo marcado para domingo , ele pretende acompanhar a decisão continental de sábado assim que confirmar o horário do início da partida.

Em entrevista à TNT Sports Brasil, Jesus disse: “É sábado, né? Sábado. Vou assistir. Se não me engano, a gente joga domingo. Vou acompanhar, só preciso conferir o horário do jogo. Com certeza vou vestir minha camisa do Palmeiras para assistir à partida e, sem dúvida, mandar muita energia positiva, torcendo para que o Palmeiras conquiste mais um título.

“O mesmo vale para a Copa do Brasil. Todo mundo sabe do carinho e do amor profundos que tenho pelo Palmeiras. Com certeza estarei em frente à TV, com a camisa, torcendo de todo o coração.”

Publicidade Publicidade

Atacante não descarta voltar no futuro

Jesus passou pelas categorias de base do Palmeiras e estreou no time principal em março de 2015. Conquistou a Copa do Brasil em seu primeiro ano, antes de vencer o Campeonato Brasileiro de 2016 e disputar a Copa Libertadores naquela temporada.

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Não é a primeira vez que ele fala com carinho do clube que apoia desde criança. Anteriormente, Jesus disse à ESPN qual será sua escolha caso um dia volte ao Brasil: “O futuro está nas mãos de Deus. Tenho muito carinho pelo Palmeiras, sou um torcedor apaixonado e, quando voltar ao Brasil, sempre vou escolher o Palmeiras.”

Finais históricas aguardam o Palmeiras

O Palmeiras busca seu quarto título da Copa Libertadores em uma reedição da final de 1968 no Estádio Centenário, onde o Estudiantes, tetracampeão do torneio, tentará encerrar a sequência de sete anos de títulos brasileiros na competição. Além do prêmio de $ 25 milhões, a vitória garante vagas na Copa Intercontinental da FIFA de 2026 e no Mundial de Clubes de 2029. Depois, o Palmeiras enfrenta o Grêmio em Brasília, em 6 de dezembro, na primeira final da história da Copa do Brasil disputada em jogo único.