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O ex-olheiro sênior do Aston Villa Bryan King questionou se Zion Suzuki, contratado no verão, fez o suficiente para justificar os 30 milhões de libras pagos por sua transferência após cometer um erro decisivo contra o Fulham. O japonês de 24 anos deixou um escanteio escapar para dentro do próprio gol no empate por 1 a 1 pela Premier League, no sábado, apesar de ter feito várias defesas antes do lance.

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Erro custoso atrapalha início positivo

Suzuki sofreu seu primeiro grande revés com a camisa do Villa no sábado, ao deixar um escanteio cobrado por Alex Iwobi entrar no próprio gol contra o Fulham. Poucos minutos antes da falha, o ex-goleiro do Parma havia feito uma série de boas intervenções, incluindo uma defesa à queima-roupa para impedir Oscar Bobb de marcar. Apesar dos elogios que vinha recebendo por seus reflexos e sua distribuição de bola desde que chegou a Birmingham, sua atuação foi alvo de fortes críticas.

Ex-goleiro critica estilo espalhafatoso

Ao avaliar o desenvolvimento do jovem goleiro, o ex-goleiro profissional King afirmou que o reforço contratado no verão ainda tem muito a provar como primeira opção do Villa para a posição. Em entrevista ao Football Insider, ele disse: "É um goleiro que faz as defesas parecerem muito mais difíceis e espetaculares do que realmente são. Ele precisa se concentrar no básico.

Ele tem direito a fazer uma boa defesa no jogo. Isso geralmente acontece quando você é goleiro. Infelizmente, nunca se lembram da boa defesa. Claro que ele vai se recuperar, se tiver personalidade. Mas, como eu disse, é um goleiro que certamente não me impressionou. Não pelo dinheiro que pagaram por ele."

King também pôs em dúvida o investimento de 30 milhões de libras: "Eu esperaria que o goleiro se recuperasse. Se custou tudo isso, um erro não deveria prejudicar sua temporada. Mas, para mim, ele ainda não convenceu."

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Unai Emery defende goleiro japonês

Apesar das críticas externas, torcedores e comissão técnica do Villa demonstraram apoio ao jogador de 24 anos logo após o apito final, em reconhecimento ao seu bom desempenho no início da temporada. O técnico Emery se apressou em defender publicamente seu goleiro titular e destacar as contribuições que ele havia feito antes, durante o empate.

Após a partida, o treinador espanhol disse: "Faz parte do futebol. Conseguimos identificar os erros e temos maturidade para entender que erramos quando jogamos. Eu, como treinador, erro todos os dias. Os jogadores erram em todas as partidas. Uma partida no meio de campo não é tão relevante, mas, para um goleiro, esses erros recebem mais atenção. Faz parte do futebol, e é preciso seguir em frente. Prefiro falar das defesas que ele fez."

Goleiro terá teste no Camp Nou

Diante do apoio público enfático de Emery, a expectativa é que Suzuki mantenha a titularidade no gol enquanto o Villa volta suas atenções às competições europeias. A equipe da região das Midlands viaja à Espanha para enfrentar o Barcelona no Camp Nou, pela fase de liga da Champions League, na terça-feira, 3 de novembro. Uma atuação segura na Catalunha permitiria ao goleiro japonês deixar para trás a falha cometida no sábado em uma partida nacional.