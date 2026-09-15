O recordista de jogos pela seleção definiu, em sua coluna na Sky, quatro candidatos. Entre eles também Marc-Andre ter Stegen, do Ajax Amsterdã, que poderia assumir a herança do novamente aposentado Manuel Neuer. Matthäus parte do princípio de "que ele certamente estará lá", escreveu ele, e ressaltou: "Se continuar apresentando seu desempenho em Amsterdã, é um candidato a número um no gol da Alemanha."

No longo prazo, Matthäus vê Jonas Urbig, do Bayern de Munique - lá, o número dois atrás de Neuer em seu provavelmente último ano - como o futuro do gol da Alemanha, alguém que a DFB precisa "desenvolver", "para ter um número um claro em torneios no futuro. Pela idade, é ele quem pode disputar mais torneios." Além disso, ele citou Loris Karius, do Schalke 04, e Noah Atubolu, do Eintracht Frankfurt.

No total, segundo Matthäus, sete ou oito goleiros entrariam em consideração para uma convocação. Além do quarteto citado, recentemente também foram especulados Alexander Nübel (Besiktas Istambul), Finn Dahmen (Augsburg), Mio Backhaus (Freiburg) e Oliver Baumann (Hoffenheim). Este último, porém, segundo o jornal Bild, não será convocado por Klopp.

Lothar Matthäus: então Loris Karius tem "boas chances"

Karius teria, acima de tudo, "boas chances" de ser convocado, se a escolha seguir o princípio do desempenho. "Na temporada passada, ele teve atuações extraordinárias e teve participação decisiva no acesso do Schalke." Mesmo após o acesso, como por exemplo no 0 a 0 contra o Bayern de Munique, ele também teria comprovado sua classe. "O passado que viveu com Klopp em Liverpool deve ficar na gaveta", acrescentou Matthäus, referindo-se assim a um momento marcante na carreira de Karius.

Karius foi titular regularmente sob o comando de Klopp no gol do Liverpool até 2018, antes de falhar gravemente na final da Liga dos Campeões daquele ano contra o Real Madrid e, no fim das contas, custar a taça à sua equipe. Depois disso vieram empréstimos para Besiktas Istambul e Union Berlin, antes de o hoje jogador de 33 anos deixar os Reds em definitivo e sem custos em 2022. Durante sua passagem pelo Bósforo, a relação com Klopp esfriou, segundo uma reportagem da kicker, motivo pelo qual ele nunca mais disputou uma partida sob o comando de Klopp. Em janeiro de 2025, ele assinou com o Schalke, o que acabou se revelando um golpe de sorte para todos os envolvidos.

Ajax Media

Seleção da DFB: por que ter Stegen nunca foi o número um da Alemanha em um grande torneio?

Para ter Stegen, porém, uma nova tentativa no gol da Alemanha provavelmente só entraria em pauta se também lhe fosse oferecida a perspectiva de ser titular. Depois de vários anos como número dois atrás de Neuer e de muito azar com lesões, o agora jogador de 34 anos nunca teve a oportunidade de atuar entre os postes como número um em um grande torneio. Também para a Copa do Mundo de 2026, para a qual Neuer acabou voltando de sua aposentadoria da seleção alemã, ele estava originalmente previsto como goleiro titular.

No entanto, seu corpo voltou a atrapalhar seus planos, razão pela qual ele acabou até mesmo escanteado no nível de clubes e foi rebaixado no Barcelona. Após uma novela de várias semanas e uma cirurgia nas costas, no último inverno veio um empréstimo ao Girona, onde uma lesão na coxa o freou. No verão, ter Stegen acertou com o Ajax um empréstimo até o fim da temporada.

Em sete partidas até aqui, ter Stegen sofreu 11 gols, mas também cometeu uma falha nos playoffs da Conference League. Seu contrato com o Barcelona, onde ele não tem mais futuro, ainda vai até 2028.

A Alemanha terá pela frente, na estreia de Klopp, que, no início de sua era, supostamente estaria pensando na convocação de um elenco XXL, uma visita à Holanda pela Nations League. O pacote de quatro jogos da seleção se completa com duas partidas contra a Grécia e um jogo em casa contra a Sérvia.