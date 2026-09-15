O jogador com mais partidas pela seleção definiu quatro candidatos em sua coluna na Sky. Entre eles também está Marc-Andre ter Stegen, do Ajax Amsterdam, que poderia assumir o legado de Manuel Neuer, novamente aposentado. Matthäus parte do princípio de "que ele certamente estará lá", escreveu ele, e destacou: "Se continuar apresentando seu desempenho em Amsterdã, é um candidato a camisa 1 no gol da Alemanha."

No longo prazo, Matthäus vê Jonas Urbig, do Bayern de Munique - lá, o número dois atrás de Neuer em seu provavelmente último ano - como o futuro no gol da Alemanha, alguém que a DFB precisa "desenvolver", "para ter uma clara camisa 1 em torneios no futuro. Pela idade, é ele quem pode disputar o maior número de torneios." Além disso, ele citou Loris Karius, do Schalke 04, e Noah Atubolu, do Eintracht Frankfurt.

No total, segundo Matthäus, sete ou oito goleiros entrariam em consideração para uma convocação. Além do quarteto citado, recentemente também foram cogitados Alexander Nübel (Besiktas Istambul), Finn Dahmen (Augsburg), Mio Backhaus (Freiburg) e Oliver Baumann (Hoffenheim).

Lothar Matthäus: então Loris Karius tem "boas chances"

Karius teria, antes de mais nada, "boas chances" de ser convocado, se a decisão seguir o princípio do desempenho. "Na temporada passada, ele teve atuações extraordinárias e foi decisivo na subida do Schalke." Mesmo após o acesso, como, por exemplo, no 0 a 0 contra o Bayern de Munique, ele teria comprovado sua classe. "O passado que viveu com Klopp em Liverpool deve ficar na gaveta", acrescentou Matthäus, referindo-se assim a um momento marcante na carreira de Karius.

Karius havia defendido regularmente o gol do Liverpool sob o comando de Klopp até 2018, antes de falhar feio na final da Liga dos Campeões daquele ano contra o Real Madrid e, no fim, custar a taça à sua equipe. Em seguida, vieram empréstimos ao Besiktas Istambul e ao Union Berlin, antes de o hoje jogador de 33 anos deixar os Reds em definitivo e sem custos em 2022. Durante sua passagem pelo Bósforo, a relação com Klopp esfriou, segundo uma reportagem da kicker, motivo pelo qual ele nunca mais disputou uma partida sob o comando do treinador. Em janeiro de 2025, assinou com o Schalke, o que acabou se mostrando um golpe de sorte para todos os envolvidos.

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Seleção da DFB: por que ter Stegen nunca foi a camisa 1 da Alemanha em um grande torneio?

Para ter Stegen, uma nova tentativa no gol da Alemanha provavelmente só entraria em questão se também lhe fosse oferecida a perspectiva de uma vaga como titular. Depois de vários anos como número dois atrás de Neuer e de grande azar com lesões, o agora jogador de 34 anos nunca teve a oportunidade de atuar entre os postes como camisa 1 em um grande torneio. Também para a Copa do Mundo de 2026, para a qual Neuer acabou voltando de sua aposentadoria da DFB, ele estava originalmente previsto como goleiro titular.

No entanto, seu corpo mais uma vez o atrapalhou, motivo pelo qual acabou até sendo escanteado em nível de clube e rebaixado no Barcelona. Após uma novela de várias semanas e uma cirurgia nas costas, veio no inverno passado um empréstimo ao Girona, onde uma lesão na coxa o freou. No verão, ter Stegen acertou com o Ajax um empréstimo até o fim da temporada.

Em sete partidas até aqui, ter Stegen sofreu 11 gols, mas também cometeu uma falha nos playoffs da Conference League. Seu contrato com o Barcelona, onde não tem mais futuro, ainda vai até 2028.

A Alemanha terá, na estreia de Klopp, que supostamente estaria pensando na convocação de um elenco XXL para o início de sua era, uma visita à Holanda pela Nations League. O pacote de quatro jogos da seleção é completado por duas partidas contra a Grécia e um jogo em casa contra a Sérvia.