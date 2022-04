Com Ceni, São Paulo perdeu apenas três jogos que podem atrapalhar planos de título

Rogério Ceni chegou ao São Paulo em 13 de outubro do ano passado. De lá para cá, disputou 30 jogos à frente da equipe, com 16 triunfos, seis empates e oito derrotas. Dos tropeços, apenas três seriam o suficiente para atrapalhar os planos do time de levar o bicampeonato do Paulistão neste domingo (3), no Allianz Parque.

Depois de vencer o jogo de ida da final do Estadual por 3 a 1 no Morumbi, o Tricolor paulista pode perder até por um gol de diferença que garante o título do torneio. Se o adversário triunfar por uma vantagem de dois gols, a decisão irá para os pênaltis.

O São Paulo perde por dois gols de diferença apenas uma vez em meio ao comando de Rogério Ceni. A equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo América-MG, em 9 de dezembro do ano passado, pela última rodada do Brasileirão. Na ocasião, os mineiros bateram a equipe no Independência — os paulistas não tinham aspirações na competição.

A equipe sofreu apenas duas derrotas que seriam capazes de eliminá-la diretamente sob o comando de Rogério Ceni. O São Paulo foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 0 em jogo disputado em 2 de dezembro de 2021 e válido pela 35ª rodada do Brasileirão. No mesmo torneio, os paulistas foram derrotados por 4 a 0 pelo Flamengo, pela 32ª rodada. O duelo ocorreu no Independência.

As outras cinco derrotas de Rogério Ceni sob o comando do São Paulo aconteceram por um gol de diferença. Os tropeços ocorreram em 2021 e 2022, sendo que na atual temporada, o time sofreu 13 gols apenas em 17 jogos.

O bom momento sob o comando de Rogério Ceni — são seis vitórias consecutivas — credencia o São Paulo ao título paulista de 2022. A equipe pode sagrar-se bicampeã paulista neste domingo, depois do duelo que acontecerá no Allianz Parque.