Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, aumentou o mistério sobre o destino de seu casamento com a lenda portuguesa.

Era esperado que o casamento da modelo argentina, de 32 anos, com Cristiano Ronaldo fosse realizado na Catedral do Funchal ontem, antes de seguirem para uma recepção luxuosa em um dos hotéis.

De acordo com o jornal "The Sun", acreditava-se que Ronaldo e Georgina estavam se preparando para o casamento na ilha da Madeira, terra natal do atacante do Al-Nassr, ontem, mas os sinos do casamento não tocaram para eles, o que deixou seus seguidores confusos.

Os fãs se enfileiraram nas laterais das ruas do lado de fora da Catedral do Funchal na esperança de dar uma olhada em seu astro favorito e sua esposa, mas sem sucesso.

Os seguidores de Ronaldo e Georgina ficaram frustrados quando outro casal foi visto saindo do local.

E hoje Georgina deixou seus seguidores confusos, depois de publicar um vídeo curto no recurso de stories do Instagram que a mostra aproveitando um dia tranquilo.

Ela também marcou a marca de roupas na foto que publicou de forma inesperada, e estava vestindo uma calça esportiva.





Isso levantou pontos de interrogação sobre a data de seu casamento com Ronaldo, de 41 anos.

O Don foi visto usando um anel de diamante há menos de duas semanas, o que gerou especulações de que eles se tornariam marido e mulher nos próximos dias.

Mas eles mantiveram seus fãs confusos após não comparecerem à cerimônia na Catedral do Funchal.