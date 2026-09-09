Merih Demiral ficou furioso na noite de terça-feira após uma derrota do Al-Ahli. O adversário Al Qadsiah publicou depois da partida uma foto no X em que zombava do zagueiro turco. Claramente, ele não gostou nada disso.

Demiral ficou com um gosto amargo após o duelo com o Al Qadsiah. O zagueiro central de 28 anos não conseguiu evitar a derrota por 3 a 2 e teve de ver Tijjani Reijnders se tornar o homem da partida pelos adversários ao marcar dois gols.

Com a vitória, o Al Qadsiah agora divide a liderança da Saudi Pro League com o Al-Hilal. A comemoração do triunfo sobre o Al-Ahli na noite de terça-feira, porém, saiu do controle.

O responsável pela conta do Al Qadsiah no X decidiu debochar de Demiral ao publicar uma foto do defensor turco olhando para um telefone. A legenda que acompanhava a imagem dizia: “Como sempre, você pode encontrar a dor da derrota na conta dele.”

Demiral viu a publicação e depois entrou furioso no vestiário do adversário para encontrar o responsável do Al Qadsiah. Segundo relatos, Demiral exigiu um pedido de desculpas e a remoção da postagem, que acabou sendo tirada do ar.

O ex-zagueiro da Juventus já se mostrou no passado um mau perdedor após derrotas do Al-Ahli. Em abril, por exemplo, ele ficou furioso depois que o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se mostrou forte demais. Após a partida, ele compartilhou duas fotos de sua medalha da Liga dos Campeões da AFC. “É a primeira vez que eles veem uma medalha da Liga dos Campeões no estádio deles”, escreveu.