Com Boateng, Barcelona confirma time diferente, mais durão e de bad boys

Em transferência surpreendente, meia se transferiu para o Barça por empréstimo até o fim da temporada

O Barcelona chocou o mundo do futebol nesta segunda-feira (21) ao anunciar a inesperada contratação de Kevin-Prince Boateng. E a chegada do experiente jogador, de 31 anos, por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra em definitivo por 8 milhões de euros (cerca de R$ 34,15 mi), confirma um Barça diferente, mais durão e cheio de bad boys.

Boateng, afinal, é um jogador que podemos classificar como "anti-Barcelona". Não tem um estilo técnico nem enorme qualidade técnica, habilidade e visão de jogo. O meia-atacante é um atleta de mais força e imposição física do que técnica, e confirma como o Barça é um time diferente e quer ser mais durão nesta temporada.

A qualidade técnica, a habilidade, os dribles, a troca de passes, posse de bola e estilo natural dos Blaugranas segue lá. Messi, Suárez, Coutinho, Dembélé, Arthur, Busquets, Rakitic, Jordi Alba... O Barcelona ainda tem seu DNA. No entanto, Valverde trabalha com algumas variações e mudanças de estilos.

Vidal, afinal, é um jogador de enorme qualidade técnica, mas também mais durão e um conhecido bad boy. O chileno não tem sido titular, mas é utilizado por Valverde muitas vezes nos segundos tempos das partidas e em alguns jogos específicos, dando mais força ao time e o tornando mais durão.

Boateng também tem um perfil mais durão e bad boy, muito diferente do natural do Barcelona. Entre as várias polêmicas de sua carreira, o jogador, de 31 anos, chegou a pesar 95kg quando defendia o Tottenham e explicou a situação confessando que saía todas as noites até às seis da manhã e estava "inchado devido ao excesso de álcool e de comida".

Ele também foi expulso da seleção de Gana durante a Copa do Mundo de 2014, antes de um duelo decisivo com Portugal, por ter insultado o treinador Appiah. Ele teve sua credencial inclusive retirada.

Em outro episódio polêmico, Boateng foi cornetado no início desta década por se lesionar com frequência. Sua namorada, a ex-modelo Melissa Satta, declarou que ele estava se machucando muito porque eles "faziam sexo entre sete e dez vezes por semana".

O meia-atacante, porém, não está sozinho. Além de Vidal, o Barça possui outros bad boys, mas, digamos, mais "lights". Busquets, por exemplo, é um craque e fundamental no meio-campo e no estilo de jogo do Barcelona. É a cara do time, extremamente técnico e tem o DNA azul-grená. No entanto, sabe ser durão e é constantemente criticado por entradas mais duras e desleais.

Mais tranquilo e sem se envolver em tantas polêmicas, Luis Suárez se firmou como um dos melhores atacantes e maiores artilheiros do mundo nos últimos anos e desde que chegou ao Barça, mas antes disso, se envolveu em diversas polêmicas no Ajax, no Liverpool e na seleção uruguaia, especialmente com suas mordidas, a mais famosa delas, em Chiellini, na Copa do Mundo de 2014.

Piqué é outro "bad boy light". São diversas as situações em que o zagueiro deu declarações polêmicas ou entradas fortes e se envolveu em confusões com seus rivais e adversários. O jovem Dembélé também é polêmico com seus atrasos e vários episódios de indisciplina.

Com Boateng, o Barça tem mais um bad boy para sua legião de durões, ainda que o polêmico meia-atacante seja totalmente diferente dos nomes citados e deixe claro que Valverde quer mais uma opção distinta para ter mais opções e variações de estilos.

O jogador, afinal, apesar de surpreendente por já ter 31 anos e não viver boa fase na carreira, além de ter defendido o modesto Sassuolo na Serie A na última temporada, chega aos Blaugranas para ser opção no ataque, e uma opção diferente, de mais força e imposição física. Volante no passado, Boateng tem atuado como meia-atacante e atacante nos últimos anos, e Ernesto Valverde deverá usá-lo para descansar Suárez em algumas partidas.

Resta ver como será a adaptação e o desempenho de Boateng na Catalunha, e se ele, assim como os outros bad boys do Barça, conseguirá render bem e deixar as polêmicas de lado ou, ao menos, tendo menos destaque que seu desempenho em campo.