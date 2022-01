Com Barcelona de olho, futuro de Haaland será decidido nas próximas semanas

O diretor de futebol profissional do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, confirmou que o clube deve tomar uma decisão sobre o futuro de Erling Haaland nas próximas semanas... enquanto o Barcelona aparenta estar cada vez mais confiante em fechar sua contratação.

Haaland ainda tem mais dois anos e meio de contrato com o time alemão, tendo sido contratado em janeiro de 2020, mas nunca escondeu que pretende dar voos maiores. Pelo Borussia, marcou 76 em 75 jogos até o momento.

Vários gigantes europeus estão sendo especulados como um possível destino para o norueguês, mas o Barcelona aparenta ser o mais perto de fechar o negócio neste momento.

Segundo rumores vindos da Espanha, o presidente do Barça, Joan Laporta, confidenciou a amigos que irá trazer Haaland para o Camp Nou na janela do meio do ano, quando sua multa rescisória cairá para 75 milhões de euros.

E o próprio Kehl admite que a decisão deve ficar para Haaland, mesmo que espere que o atacante escolha ficar no Borussia Dortmund.

"A situação é muito clara. Ele tem a oportunidade de ir embora no verão [meio de 2022], quando o seu contrato for alterado." admitiu o diretor em uma conferência de imprensa. "Haaland está em boas mãos aqui no Borussia Dortmund, e vamos continuar sendo uma boa opção para ele."

"Vamos sentar com Erling e seu estafe para conversar nas próximas semanas. Será bom se chegarmos a uma decisão rapidamente."