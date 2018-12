Com Barcelona de olho, City prevê dificuldade para renovar com Kompany

O zagueiro belga de 32 anos tem ficado na reserva nos jogos do time de Guardiola e seu contrato vence em menos de um ano

O jornal inglês The Sun informa que o Barcelona está de olho em Vincent Kompany, defensor do Manchester City. O belga de 32 anos é o primeiro capitão da equipe do time de Manchester, mas tem ficado na reserva nessa temporada, com Guardiola optando por usar John Stones e Aymeric Laporte como dupla de zaga titular.

O contrato de Kompany vence em junho de 2019. A menos de um ano do fim do vínculo, clube e jogador não chegaram a um acordo sobre uma renovação. Já em janeiro, o zagueiro pode assinar um pré-contrato com outra equipe que se interessar em seus trabalhos.

A publicação inglesa destaca uma fala de uma fonte de dentro do clube que explica o temor do camisa 4 trocar Manchester pela Catalunha.

"Há fortes rumores sobre o desejo do Barça de levar Vincent [Kompany] para a Espanha. Agora ele está concentrado no seu futebol e se sente bem aqui. Ele tem um trabalho de uma vida aqui. Tem um grande papel dentro do grupo. Ele acha que consegue jogar aqui por mais uns anos. Teremos que esperar para ver o que acontece, mas ele é admirado no Barcelona", disse a fonte anônima do clube inglês ao The Sun.

Nessa temporada, Vincent participou de apenas quatro das 16 partidas da Premier League. Não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência.