Com baixa procura, programa o "Flamenguista" ainda não emplacou no Flamengo

Novo projeto de relacionamento do clube tem menos de cinco mil assinaturas; sócio torcedor continua em queda

Precisando de novas receitas, o Flamengo lançou no final de outubro o programa de relacionamento exclusivo, o "Flamenguista". A proposta é baseada em um projeto do e tinha como foco, no primeiro mês, o Norte e o Nordeste do país. O problema, no entanto, é que até o momento o clube não chegou sequer aos cinco mil assinantes.

O programa tem o preço anual de R$ 99 reais e pode ser parcelado em até três vezes. A nova categoria de "sócio" mais popular oferece carteirinha personalizada, uma mochila exclusiva, além de acesso a conteúdos exclusivos e sorteios. Diferente do sócio-torcedor, o Flamenguista não dá nenhuma prioridade na compra de ingressos para jogos do .

Com o ponta pé inicial voltado para as regiões Norte e Nordeste, o Flamenguista agora está disponível no território nacional, segundo indicação do site oficial, o programa pode ser assinado por residentes de todos os estados do país, exceto o Rio de Janeiro. Quem mora fora do , também pode aderir .

Apesar de poucas adesões, há dentro do clube quem acredite que o momento vivido e o desempenho dentro de campo, com as eliminações no e na , afetaram o interesse dos torcedores no projeto e baixa procura já estava dentro do esperado. Por outro lado, há também uma ala que acredita ser difícil conseguir boa receita com um plano tão barato.

Se o novo programa ainda não surtiu efeito, o Flamengo liga sinal de alerta com o sócio-torcedor. O Nação, que chegou a bater o recorde de 150 mil assinantes em dezembro, hoje tem apenas 70.813, segundo o site oficial. Só nas últimas duas semanas, mais de 5 mil sts cancelaram suas assinaturas.