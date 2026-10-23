O Al-Ahli derrotou o Al-Khaleej pelo placar de 4 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes na noite desta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jedá, pela disputa da Liga Roshn Saudita de Profissionais.

A partida estava marcada para a noite da última quinta-feira, antes de a Liga Roshn Saudita de Profissionais decidir adiar o jogo por 24 horas "por questões logísticas".

O Al-Ahli começou a partida com pressão ofensiva logo cedo e criou a primeira ameaça real aos seis minutos, com um chute rasteiro de Trincão de dentro da área, defendido pelo goleiro Al-Haidari em dois tempos.

O Al-Ahli abriu o placar aos 11 minutos, após uma bela subida de Toney em um cruzamento preciso de falta, cabeceando para o fundo das redes. Apesar de a bandeira de impedimento ter anulado o gol inicialmente, o árbitro de vídeo interveio para confirmar sua validade e decretar a vantagem dos donos da casa.

O Al-Ahli quase ampliou o placar no primeiro minuto dos acréscimos do primeiro tempo, com um chute forte de Trincão de fora da área, que bateu na defesa do Al-Khaleej e passou um pouco por cima do travessão.

No início do segundo tempo, o Al-Khaleej demonstrou intenções ofensivas em busca do empate, e Barrow chutou uma bola rasteira forte da entrada da área aos 49 minutos, mas ela passou raspando a trave.

O Al-Ahli logo puniu o visitante com o segundo gol aos 57 minutos, aproveitando um erro grave do goleiro Al-Haidari, que demorou demais para afastar a bola, permitindo que Toney a roubasse e a tocasse para Bondarenko, que a depositou com facilidade nas redes.

O Al-Ahli matou a partida clinicamente com o terceiro gol aos 61 minutos, após um mágico passe em profundidade de Toney ainda do meio-campo que cortou a linha de defesa, deixando Trincão arrancar rapidamente, ficar cara a cara com o goleiro Al-Haidari e mandar a bola com sucesso para as redes.

Os problemas do Al-Khaleej aumentaram aos 70 minutos, depois que o árbitro do confronto mostrou o cartão vermelho a Benegas por sua entrada violenta e agressão a Ibañez, após consulta à tecnologia do VAR.

O Al-Khaleej diminuiu a diferença aos 87 minutos, após uma série de dribles marcantes de Hussein Al-Issa pelo lado direito, que enviou um cruzamento rasteiro completado por Al-Khaibari diante do gol, marcando com facilidade nas redes.

O Al-Ahli conquistou um pênalti no quarto minuto dos acréscimos, com Toney sendo derrubado por Crespo, e Toney converteu a cobrança com sucesso em um chute forte à direita de Al-Haidari.

Com essa grande vitória, o Al-Ahli elevou sua pontuação para 21 pontos, ocupando a quinta colocação na tabela de classificação, enquanto o Al-Khaleej estacionou nos 12 pontos, na décima posição.