Com ataque em alta, Corinthians reencontra Flamengo em crise defensiva

A confiança mudou de mão desde o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

O entrou em campo contra o , no jogo de ida das oitavas de final da Copa do , com desconfianças em relação ao seu desempenho ofensivo. Em meio à lesão de Gustagol – que antes já vinha de jejum – o ataque sofria para criar oportunidades e, acima de tudo, finalizar essas chances. Mas como o futebol é dinâmico, isso mudou desde a derrota por 1 a 0 sofrida no último dia 15 de maio.

Além do retorno de Gustavo, autor de gol nos 2 a 0 sobre o , da , em duelo válido pela , Vagner Love fez dois gols nos últimos três jogos e até mesmo o setor de criação, visto como grande problema no elenco, voltou a funcionar de maneira mais satisfatória.

Jadson, que vinha em baixa, apareceu com destaque ao dar assistência para o gol de cabeça de Love sobre o , pelo Brasileirão, e Pedrinho engatou uma bela sequência de partidas: contra o Lara, no jogo transmitido com exclusividade pelo DAZN, o jovem ponta fez uma de suas melhores exibições com a camisa do e aguentou os 90 minutos. Antes, havia estufado as redes do Athletico e depois garantiu a vitória ao anotar o único gol no clássico contra o .

Desde a derrota sofrida em Itaquera, que evidenciou as dificuldades criativas do time de Carille, três gols foram marcados por atacantes (Love, duas vezes, e Gustagol) e Pedrinho anotou outros dois. Os laterais seguem decisivos, especialmente Fagner – autor de três assistência – mas a boa notícia também é o aumento na confiança de Jadson para decidir através do passe.

Uma outra boa notícia que anima os corintianos também está do outro lado: em 2019 o Flamengo já sofreu 27 gols e tem a sétima maior média de gols sofridos dentre os times de em 2019 (0.9/jogo). Nas duas partidas disputadas depois de ter vencido o Corinthians, a equipe de Abel Braga sofreu quatro gols. A defesa armada por Abel Braga não tem passado confiança... e isso é justamente o que o ataque corintiano começou a apresentar.

Os clubes voltam a se enfrentar, para definir quem avança às quartas de final, exatamente em uma semana, e pelo visto o fator psicológico pode mudar de mãos, apesar da vantagem dos cariocas.